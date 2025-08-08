Granada activa la primera alerta el verano por riesgo de incendio forestal en zona urbana

Granada activa la alerta por riesgo de incendio forestal en zona urbana. Es la primera vez que se dan las circunstancias este verano. En el ... periodo estival del pasado año se activo durante 15 días no consecutivos. Efectivos del grupo Grafor de los Bomberos de la capital están en guardia por si es necesaria su intervención. Y voluntarios de Protección Civil se encargarán de realizar tareas de prevención acotando zonas e informando del peligro.

Las altas temperaturas, con una ola de calor en la provincia desde hace días, es uno de los factores que ha obligado a activar este dispositivo para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de incendio. En el caso de que se produzca un fuego, el grupo de Bomberos urbanos trabaja en coordinación con los efectivos del Infoca.

Aunque la alerta no se haya pulsado hasta ahora, entre el 1 de mayo el 15 de octubre el plan municipal de incendios activa automáticamente la fase de preemergencia. Se movilizan los efectivos y se consulta de forma diaria la predicción para activar la alerta, si es necesario. Cuando esto ocurre, como ha sucedido ahora, patrullas de Policía Local y Protección Civil acuden a las zonas consideradas de riesgo para controlar la situación. También se activa el servicio especial de Bomberos municipales especializado en incendios forestales, que está compuesto por cinco agentes que reciben formación específica durante todo el año y hacen de enlace con el Infoca.

Factores de riesgo

Para llegar a este punto de riesgo, no sólo se tiene en cuenta la temperatura. Hay otros parámetros que es necesario analizar. En fechas de preemergencia se revisan directamente la predicción de la Aemet, la que elabora el Infoca y la del Servicio de Gestión de Emergencias 'Copernicus' de la Comisión Europea. Cuando el nivel de la cartografía del Infoca llega a 4, es decir, es extremo y cualquiera de las otras dos previsiones también alcancen su nivel máximo se considerará que la situación de riesgo es «explosiva» o «supercrítica».

Ese es el momento en el que las patrullas pasan por los espacios donde es más fácil que se propague el fuego y los bomberos especializados se ponen en preaviso por si es necesario intervenir. Durante todo el año han estado formándose en maniobras de actuación que no necesariamente implican el uso de agua, como por ejemplo los cortafuegos. Se hace un seguimiento pormenorizado hasta que la situación desemboca en incendio o vuelve a la normalidad.

Lo habitual, como ocurre este fin de semana, es que cuando se llega a este punto de riesgo extremo esta emergencia se alargue dos o tres días, aunque no haya incendio. Después, se vuelve al seguimiento diario habitual. En 2024 todas las jornadas en las que se llegó a este peligro se produjeron durante los meses de julio y agosto que es en los que la temperatura es más alta, pero también en los que la masa forestal está más seca y por tanto su combustión es más fácil. Cuando el pastizal, que es lo primero que se incendia está seco, puede arder en menos de una hora y después se propaga a otras partes de esa masa.

Las zonas de cipreses, por ejemplo, arden muy rápido. Desde Protección Civil y Bomberos insisten siempre en que las buenas prácticas y la prevención son clave para evitar fuegos. Desbrozar alrededor de una vivienda en zona de riesgo, por ejemplo, puede marcar la diferencia en las consecuencias de un incendio.