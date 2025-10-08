La granadina María Pérez da otro oro a La Revuelta y deja atrás a El Hormiguero La marchadora bañó en champán a David Broncano durante su visita al espacio de TVE, al que hizo líder de audiencias

Diego Callejón Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

María Pérez es la nueva 'reina Midas'. La pasada noche del martes aterrizó en La Revuelta para hablar sobre su doble victoria en el Mundial de atletismo y, como quien no quiere la cosa, le dio otro oro al programa de RTVE. Por primera vez en lo que va de temporada, La Revuelta superó a El Hormiguero y se convirtió en líder de audiencias en la parrilla televisiva. Y lo hizo de la mano de una enrachada María Pérez. En la noche del martes, el programa de La 1 obtuvo un 14,6% de cuota de pantalla y 1,7 millones de espectadores de media, frente al 12,9% y 1,5 millones del espacio de Antena 3. Es la primera vez que ocurre desde que volvieron ambos programas a emitirse en septiembre.

Así, a pesar de que El Hormiguero encontró a un actor de Hollywood para sustituir al lesionado piloto Marc Márquez, la marchadora de Orce se impuso al talento cinematográfico y atrajo a más audiencia a RTVE. En concreto, quien acudió de invitado a El Hormiguero fue Jeremy Allen White, protagonista de 'The Bear' y del inminente biopic 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', en el que interpreta al legendario músico Bruce Springsteen.

Por su parte, en La Revuelta intervinieron, además de la campeona mundial de marcha, María Pérez, los cómicos Eva Soriano y Aníbal Gómez, quienes presentarán el nuevo concurso de la cadena nacional, 'Cuánto, cuánto, cuánto'.

No sé qué les pasa a los atletas que vienen al programa, pero todos tienen fijación por humillar a Broncano 🍾 #LaRevuelta @garciaperezmari pic.twitter.com/LfOlyAE5Ji — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025

Por detrás de RTVE y Antena 3, Telecinco logró por un día alcanzar el doble dígito, con un 10,8% de cuota media de pantalla en el día, gracias al subidón en audiencia de Supervivientes All Stars, que marcó un 19% con la boda en Honduras de dos de sus concursantes más icónicos, Marta Peñate y Tony Spina.

Pérez en La Revuelta

En su visita a La Revuelta, María Pérez fue sometida a las ya tradicionales 'preguntas clásicas' de Broncano, por su dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes, María Pérez respondió «entre 100.000 y 300.000 euros y cero». «Aún no ha entrado todo, pero tú con chistes ganas mucho más que yo; comparte un poco con los amigos», espetó al presentador en cuanto a la primera cuestión.

«Soy la divoricada de oro; nunca volveré a ser soltera en el ámbito civil. Hay que pensar bien el 'sí, quiero'; aconsejo la separación de bienes. La vida continúa, no es nada triste, pero ahora no me apetece nada, pero espero ir remontando», abundó respecto a la segunda.

«Qué rápido, ¿no?», lamentó María Pérez cuando se vio despedida del plató. «50 minutos de entrevista, ¿qué quieres?», se defendió Broncano. «Espero no tener que volver a ganar dos medallas para que me vuelvas a invitar», le advirtió la bicampeona mundial antes de abandonar el plató.