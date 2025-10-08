María Pérez muestra su lado más gamberro en La Revuelta: «Es un demonio»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:58 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

María Pérez mostró su lado más gamberro en La Revuelta, el programa de televisión que presenta David Broncano en La 1 de Televisión Española en horario de 'prime time'. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez en Tokio (Japón) el mes pasado, bromeó continuamente con el humorista y le bañó en champán tras colgarle sus dos medallas de oro junto a un dorsal con la rima 'me la agarras con la mano'. «Se ha montado el programa entero, tenía un plan. Es una alimaña. ¿Cómo tienes tanta puntería, que me ha dado todo en los ojos?», le dijo Broncano, escondido incluso tras una cortina, preocupado por si era de la marca granadina 'Champín' sin alcohol al ser abstemio. «Es como un demonio», añadió su compañero Grison. Su visita deparó el liderato de la emisión con un 14,6% de cuota de pantalla y 1.710.000 fieles con María Pérez después de mucho tiempo.

«Si en España tenemos el mejor jamón, ¿por qué no a la mejor marchadora?», presumió María Pérez, que nada más apararecer ya corrigió a Broncano al añadir a Mo Farah entre quienes han logrado revalidar un doblete mundial como Carl Lewis, Usain Bolt y ella misma. «Tardas en invitarme y te pintas el pelo de un color raro, no sé si por mis dos medallas. Antes estabas más guapo», le soltó la marchadora poco después. «¿Por qué vienes a meterte conmigo ya de pronto?», se defendió el presentador.

«Si las medallas fuesen de oro no estaría aquí ahora mismo; están un poquito bañadas», admitió con humor María Pérez, que se recreó en su dominio de la marcha al verse cuestionado por su 'maltrato' a las rivales. «Soy buena, y después de la prueba de 35 kilómetros dije cómo se me podía ganar, empezando rápido, pero no jugaron bien sus cartas», comentó acerca de la carrera de 20 posterior. De cara a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, sin embargo, no se plantea volver a doblar con el media maratón que sí hará y el maratón: «Bastante zumbada estoy como para haer 35 y 20 kilómetros en siete días ya».

No sé qué les pasa a los atletas que vienen al programa, pero todos tienen fijación por humillar a Broncano 🍾 #LaRevuelta @garciaperezmari pic.twitter.com/LfOlyAE5Ji — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025

María Pérez llevó a David Broncano jamón y sushi, y lo aprovechó para ironizar sobre su dieta durante la estancia en el Mundial. «Todo el mes con el mismo pollo, el mismo arroz y la misma pasta», dijo, con la misma retranca acerca del escritorio del presentador en el que suele acumular los obsequios de sus invitados. «Cada vez tienes más organizada la mesa», le soltó con una mirada que envidenciaba su tono. «Cuando me van bien las cosas me permito un crepe de nutella y un zumo de frutas», desveló la marchadora, junto a su miedo ya superado a «no hacer fondo en el mar», entre algún «¡viva Granada!» desde el público.

Preguntas clásicas

Sometida a las ya tradicionales 'preguntas clásicas' de Broncano, por su dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes, María Pérez respondió «entre 100.000 y 300.000 euros y cero». «Aún no ha entrado todo, pero tú con chistes ganas mucho más que yo; comparte un poco con los amigos», espetó al presentador en cuanto a la primera cuestión. «Soy la divoricada de oro; nunca volveré a ser soltera en el ámbito civil. Hay que pensar bien el 'sí, quiero'; aconsejo la separación de bienes. La vida continúa, no es nada triste, pero ahora no me apetece nada, pero espero ir remontando», abundó respecto a la segunda.

«Qué rápido, ¿no?», lamentó María Pérez cuando se vio despedida del plató. «50 minutos de entrevista, ¿qué quieres?», se defendió Broncano. «Espero no tener que volver a ganar dos medallas para que me vuelvas a invitar», le advirtió la bicampeona mundial otra vez.