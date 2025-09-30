Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Promoción de viviendas en Granada. Ideal

Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO

El decreto de la Junta, que pone a disposición de la construcción de vivienda protegida cualquier suelo terciario o dotacional vacío, abre la puerta a levantar este tipo de inmuebles en solares de Cervezas Alhambra o Hefagra

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:40

La Junta de Andalucía ha reunido en un listado todos los terrenos susceptibles de acoger VPO en Granada capital. Se trata de un escaparate al ... que podrán mirar los promotores interesados en construir vivienda protegida en la ciudad nazarí. A golpe de vista se harán una idea de dónde pueden levantar estos bloques con condiciones de compra ventajosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  5. 5 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  6. 6 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  7. 7

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  8. 8 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  9. 9

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  10. 10 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO

Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO