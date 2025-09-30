Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO

La Junta de Andalucía ha reunido en un listado todos los terrenos susceptibles de acoger VPO en Granada capital. Se trata de un escaparate al ... que podrán mirar los promotores interesados en construir vivienda protegida en la ciudad nazarí. A golpe de vista se harán una idea de dónde pueden levantar estos bloques con condiciones de compra ventajosas.

Granada dispone de 88 solares para la construcción de viviendas de protección oficial. Estos son los terrenos que aparecen en un catálogo, elaborado por la Junta de Andalucía, para fomentar la llegada de VPO a las ocho provincias andaluzas. En la bolsa de suelo granadina tienen cabida 6.314 inmuebles protegidos, según la estimación que ha hecho el gobierno andaluz.

En este mapa de solares vacíos para VPO hay terrenos novedosos en barrios atractivos porque se han sumado a los puramente residenciales, los suelos que tenían otros usos. Esto ha sido gracias a un nuevo decreto de la Junta de Andalucía que simplifica los trámites urbanísticos y permite levantar pisos de protección oficial en espacios libres destinados a otro tipo de equipamientos.

El decreto permitirá el desarrollo de viviendas de protección oficial en suelos de tipo dotacional privados. La medida, da vía libre a que los ayuntamientos autoricen el uso residencial de estas parcelas. Si hasta ahora para transformar un suelo terciario o dotacional en residencial había que hacer un trámite urbanístico largo y complejo como un plan especial o una innovación, ahora con esta nueva herramienta ese extenso procedimiento desaparece de un plumazo.

En el listado de solares de la Junta para futuras VPO hay suelos públicos, algunos de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, otros privados y además, otros tantos terrenos que tenían usos diferentes y que ahora serán residenciales gracias al decreto de la Junta. Esta nueva norma ha reconvertido solares para ampliar las posibilidades de crear un parque de vivienda pública.

Los suelos dotacionales sobre los que ahora se podrán construir viviendas protegidas están en barrios cotizados como Rosaleda, la Cruz y Carretera de la Sierra.

Dos de los lugares más emblemáticos donde se podrá construir ahora VPO son parcelas de Cervezas Alhambra y de la antigua Hefagra. Para eso tendrían que llegar a un acuerdo los promotores con los propietarios de estos solares, algo que no se ha producido por ahora.

El Ayuntamiento de Granada -como única ciudad de la provincia de más de 100.000 habitantes- ha realizado los deberes. Estos consistían en recopilar todos los solares vacíos con categoría residencial, dotacional o de uso terciario y que se convirtiesen así directamente en espacios para acoger VPO sin más preámbulos que la petición de la licencia de obra.

Lo que hay que tener en cuenta es que en Granada, por ahora, ninguno de los propietarios privados de estos solares terciarios o dotacionales vacíos ha dado un paso adelante para construir VPO o ha mostrado interés en este tipo de edificación para sus suelos vacíos en la capital.