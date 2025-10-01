Almuñécar proyecta 260 VPO en régimen de compra y alquiler

Almuñécar proyecta la construcción de 200 viviendas, entre protección oficial y alquiler, gracias al trabajo con varias administraciones. Esto se suma a los 60 alojamientos ... protegidos para arrendamiento para jóvenes y familias que ya se ha anunciado en la calle Hurtado Mendoza que construirá la empresa pública de Diputación VISOGSA. Así lo indicó el alcalde del municipio, Juan José Joya, que indicó que en breve se van a presentar nuevas promociones tanto en Almuñécar como en La Herradura, en coordinación con otras administraciones, para ampliar la oferta, estabilizar precios y reducir la presión residencial.

El alcalde apuntó que trabajan para conseguir que el acceso a la vivienda sea más sencillo para los residentes en el municipio. Resaltó, asimismo, que paralelamente a las 60 viviendas en régimen de alquiler que se van a empezar a construir se habilitarán 99 plazas de aparcamientos públicos, lo que servirá para mejorar los problemas de estacionamiento que hay en la ciudad.

«Con la licencia definitiva en la mano, las obras pueden empezar ya. Damos un paso histórico con vivienda asequible real para jóvenes y familias, y sumamos más plazas de aparcamiento público donde más se necesitan», dijo Ruiz Joya en referencia a esta primera promoción que ya está en marcha.

El alcalde sexitano recalcó que este complejo se integra en la estrategia municipal de mejorar el acceso a la vivienda, que incluye el programa de ayudas al alquiler para jóvenes, con hasta 2.400 euros anuales y más de 140 beneficiarios previstos.

En concreto, la actuación de estas primeras sesenta viviendas se desarrollará en una parcela municipal de 3.922 metros cuadrados situada en la calle Hurtado de Mendoza, cedida a VISOGSA durante 70 años. El proyecto contempla un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos bajo rasante, con zonas comunes y espacios de convivencia como piscina, gimnasio, salón de actos, ludoteca, lavandería, sala de lectura, jardines y áreas de juego.

En concreto, el conjunto residencial contará con seis viviendas de un dormitorio, 49 de dos y cinco de tres dormitorios, tres de las cuales estarán adaptadas para personas con discapacidad. Los alquileres oscilarán entre 340 y 550 euros mensuales, con plaza de aparcamiento y trastero incluidos. Además, se habilitarán 163 plazas de aparcamiento , 60 vinculadas a las viviendas, 4 al edificio administrativo y 99 de uso rotatorio público y 67 trasteros.

El concejal de Urbanismo, Javier García, reiteró que este proyecto no solo garantiza el acceso a vivienda asequible, sino que responde a una necesidad prioritaria en nuestro municipio como es la falta de aparcamientos y que se aliviará la presión en la zona y reforzará la actividad comercial del entorno.

El presupuesto para estas sesenta casas asciende a 12,35 millones de euros y cuenta con financiación del Plan Vive en Andalucía 2020–2030 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGeneration.