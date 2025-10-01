Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almuñécar proyecta 260 VPO en régimen de compra y alquiler

El municipio quiere mejorar el acceso a los pisos para jóvenes y familias y también aumenta las plazas de aparcamientos

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

Almuñécar proyecta la construcción de 200 viviendas, entre protección oficial y alquiler, gracias al trabajo con varias administraciones. Esto se suma a los 60 alojamientos ... protegidos para arrendamiento para jóvenes y familias que ya se ha anunciado en la calle Hurtado Mendoza que construirá la empresa pública de Diputación VISOGSA. Así lo indicó el alcalde del municipio, Juan José Joya, que indicó que en breve se van a presentar nuevas promociones tanto en Almuñécar como en La Herradura, en coordinación con otras administraciones, para ampliar la oferta, estabilizar precios y reducir la presión residencial.

