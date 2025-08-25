Granada tiene 51 municipios con la mitad de sus casas como segunda residencia

Más de 50 municipios de Granada, en concreto 51, tienen más de la mitad de sus viviendas vacías gran parte del año. Son localidades en ... las que más del 50% de las casas son segundas residencias. En muchas de las cuales el número de empadronados es menor a la cifra de pisos que hay registrados. La mayor parte están en la Alpujarra, la Costa y la comarca de Guadix. En cada punto la realidad es distinta. Pero en lo que sí coinciden todos es que la realidad entre las cifras de su censo y sus residencias dista mucho. En muchos casos son zonas llenas hasta los topes en periodo estival y casi desiertas el resto del año.

Torrenueva Costa es el municipio donde más segunda residencia hay. El 78% de sus viviendas, según las cifras del Colegio General de Economistas. En la localidad, que perteneció a Motril hasta hace siete años, hay alrededor de 3.200 personas censadas pero casi el doble de casas, sin contar las que se construirán en los próximos años. Es una localidad tradicionalmente de veraneo, aunque el número de empadronados creció de forma notoria después de la pandemia. El pueblo cambia de color según la época del año y no sólo porque haya más o menos horas de luz. Y al contrario de lo que ocurre, por ejemplo en la capital, donde los hosteleros y comerciantes echan el cierre en verano, en esta localidad las persianas empiezan a bajarse cuando pasa septiembre.

Algo similar sucede en Almuñécar. El municipio cuadruplica su población en los meses de calor. Es uno de los clásicos del veraneo granadino, y más del 63% de sus viviendas son segundas residencias. La localidad, que incluye a La Herradura, tiene algo más de 27.000 censados y cerca de 30.000 viviendas, según datos del Colegio de Economistas. Las cifras hablan por sí solas. La localidad sexitana tiene zonas que se levantaron para esas vacaciones. Velilla es un claro ejemplo. Decenas de edificios con grandes balcones mirando al mar donde muchos vecinos se saludan de año en año cuando llega el verano. Los servicios se adaptan a las circunstancias y hay negocios que cuando acaba el descanso de los que buscan el bronceado perfecto, inician el suyo. En invierno es más fácil aparcar, pero también es sencillo encontrarse muchas persianas bajadas.

Esta realidad se repite en hasta nueve localidades más de la Costa, 11 de los 17 municipios tienen más casas para descanso que como residencia habitual. En Motril, sin embargo, la realidad es distinta. La capital de la Costa Tropical cuenta con más primera residencia. No hay que olvidar que la segunda ciudad más poblada de la provincia creció, en su día, de espaldas al mar, con un fuerte impacto de la agricultura. Aunque ahora la realidad ha cambiado y la expansión de Playa Granada atrae cada vez a más personas a adquirir su segunda vivienda en esta localidad, las cifras indican que de las más de 32.000 casas, 21.576 son viviendas habituales. Esto, unido al cruce con el censo, casi 60.000 empradonados, muestra de forma clara que al contrario de lo que ocurre en otros puntos de la Costa, en Motril la mayoría de la gente vive todo el año.

Otro de los puntos de la provincia en los que las calles de muchos de sus pueblos son lugares fantasma durante gran parte del año es la Alpujarra. Hasta 18 municipios de la comarca tiene más segundas residencias que viviendas habituales. No sucede en los municipios de mayor tamaño, como Órgiva o Lanjarón, pero sí en otros más pequeños. En Bubión, por ejemplo, hay 315 personas empadronadas y 520 viviendas, de las que 367 no son residencia habitual. Algo similar ocurre en Cástaras, con 312 inmuebles para 215 censados. O Alpujarra de la Sierra con el 60% de sus viviendas inscritas como segunda residencia y 1.160 casas para 962 personas que viven de forma permanente en la localidad.

La Alpujarra, claro está, no sólo es destino de verano, al que muchos se van para huir del calor. También es un lugar ideal para los fines de semana en invierno.

No obstante, el segundo municipio, por detrás de Torrenueva, con un mayor porcentaje de segunda residencia es Galera. El municipio de la comarca de Huéscar tiene un 76% de viviendas que no están inscritas como residencia habitual. En la localidad hay 1.107 vecinos empadronados, muchos menos que viviendas, que son 2.371.

En la comarca de Guadix hay otros once pueblos en la misma situación. Más casas vacías la mayor parte del año que llenas. Y esta realidad se da también en Huéscar, en Los Montes, o en Baza. Seguramente no en todos estos lugares el turismo esté detrás de estas circunstancias. También son muchos los que deciden mantener una casa en el pueblo en el que se criaron o en el lugar de su familia. Y regresar, aunque sea una vez al año, para recordar el lugar en el que fueron niños y felices. El contraste, como es de esperar, está en el área metropolitana. Municipios con una alta densidad y con muchos más empadronados que casas.