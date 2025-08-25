Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almuñécar es uno de los municipios con más segunda residencia que vivienda habitual. Javier Martín

Granada tiene 51 municipios con la mitad de sus casas como segunda residencia

La Alpujarra y la Costa son las comarcas en las que más se da esta situación, que provoca que durante muchos meses del año sus calles estén casi desiertas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025

Más de 50 municipios de Granada, en concreto 51, tienen más de la mitad de sus viviendas vacías gran parte del año. Son localidades en ... las que más del 50% de las casas son segundas residencias. En muchas de las cuales el número de empadronados es menor a la cifra de pisos que hay registrados. La mayor parte están en la Alpujarra, la Costa y la comarca de Guadix. En cada punto la realidad es distinta. Pero en lo que sí coinciden todos es que la realidad entre las cifras de su censo y sus residencias dista mucho. En muchos casos son zonas llenas hasta los topes en periodo estival y casi desiertas el resto del año.

