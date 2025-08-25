Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

Los cientos de vecinos intermitentes de Torrenueva Costa

En el municipio hay censados 3.200 censados y cerca de 6.000 viviendas inscritas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:08

Torrenueva Costa tiene un 78% de viviendas que son segundas residencias. Y eso influye directamente en la gestión del municipio. El alcalde, Plácido Lara, apunta, ... por ejemplo, que en el periodo estival la basura se recoge hasta tres veces al día. O que el consumo de agua se dispara. Es normal, la población se multiplica y las viviendas se llenan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  3. 3

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  5. 5

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  6. 6

    El retrato más fiel de Isabel la Católica
  7. 7 Alba, la trabajadora social que dejó su empleo para abrir una juguetería muy especial en Granada
  8. 8 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  9. 9

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  10. 10 Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los cientos de vecinos intermitentes de Torrenueva Costa

Los cientos de vecinos intermitentes de Torrenueva Costa