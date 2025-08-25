Los cientos de vecinos intermitentes de Torrenueva Costa

Torrenueva Costa tiene un 78% de viviendas que son segundas residencias. Y eso influye directamente en la gestión del municipio. El alcalde, Plácido Lara, apunta, ... por ejemplo, que en el periodo estival la basura se recoge hasta tres veces al día. O que el consumo de agua se dispara. Es normal, la población se multiplica y las viviendas se llenan.

En invierno, la situación es distinta. Aunque después de la pandemia la cifra de empadronados creció de forma importante. Siguen siendo muchas más las casas que los residentes. La localidad ha sido siempre un lugar de veraneo. Y así sigue siendo.

A pesar de las idas y venidas, la mayoría de esos residentes temporales, son también vecinos. «Tengo amigos que llevan 50 años veraneando aquí. Venían sus padres y ahora ellos con sus hijos», explica el alcalde. Forman parte, aunque no de forma permanente, de la identidad del pueblo.

Eso sí, cuando pasa el verano, en torno al 30% de los negocios bajan la persiana y se van a descansar, como ya han hecho los que han estado descansando.

A pesar de todo, el primer edil indica que los visitantes pasan cada vez más tiempo en el municipio. «Antes, cuando pasaba el verano, esto se quedaba desierto. Ahora los fines de semana viene mucha gente en invierno», dice.

La mejora de las carreteras o el hecho de que cada vez haya más servicios también fuera del periodo estival, hacen que estos vecinos de siempre, aunque no de todos los días, cada vez vayan más.