Cae un trozo de fachada en plena Gran Vía de Granada
ÁLVARO LÓPEZ Jueves, 27 junio 2019, 11:24

Susto esta mañana en el centro de Granada. Al filo de las siete un trozo de fachada de uno de los edificios de Gran Vía ha colapsado cayendo sobre la acera. En concreto, el desprendimiento se ha producido en el número 54, justo al lado de la Delegación de Educación según han confirmado fuentes policiales a Ideal.

Una placa de piedra de la fachada ha sido lo que ha colapsado. El suceso se ha producido a primera hora por lo que no ha habido que lamentar heridos. No obstante, el tránsito de personas sobre las siete de la madrugada era muy escaso y el bullicio no se ha producido hasta que los efectivos de la Policía Local y de los bomberos se han personado en el lugar.

Tras el desprendimiento, que ha dejado trozos de piedra esparcidos en la acera y parte de la calzada, los bomberos han saneado la fachada para evitar que siguieran colapsando más trozos con el consiguiente peligro para los ciudadanos. La actuación ha servido para que la normalidad haya regresado de inmediato a Gran Vía y que mucha gente no se haya percatado de lo sucedido.