Granada aparece de nuevo en el origen del corte sin que el ministerio aclare el incidente

El Gobierno de España sorprendió ayer con un informe sobre las causas del apagón que se esperaba para más adelante. La vicepresidenta Sara Aagesen compareció ... tras el Consejo de Ministros y explicó que las más de 1.200 horas de investigación sobre lo ocurrido en abril concluyen que hubo una «causa multifactorial» y relató de nuevo que el tercero de los puntos fueron unas desconexiones que empezaron en una infraestructura de evacuación eléctrica de Granada. Aagesen compareció a las 13.30 de la tarde. Estas instalaciones son las que permiten transportar la energía desde las plantas de producción –por ejemplo los parques de renovables– hasta la red general.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, confirmó ayer que una red de evacuación de electricidad de la provincia fue la primera de todo el país en desconectarse. Estas desconexiones, algunas «indebidas», se repitieron después en Sevilla, Badajoz o Huelva, y fueron una de las causas del 'cero eléctrico' que afectó a toda la península ibérica. Estaba previsto que el informe de Red Eléctrica se hiciera público durante la tarde de ayer, pero al cierre de esta edición aún no se podía saber si lo ocurrido en la provincia fue o no determinante.

El comité de análisis que el Consejo de Seguridad Nacional pidió crear el 30 de abril, integrado por expertos de todo el país, ha identificado las causas y, sobre todo, las actuaciones y medidas para que no vuelva a suceder. Dicho informe revela el origen del apagón: «Un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena de desconexiones que a su vez provocaron nuevas desconexiones».

Incidentes previos

«Primero, se dispara una desconexión en una instalación en Granada. Después, otra en Badajoz, luego en Segovia, y otra de menor entidad en Huelva, seguida de Sevilla y Cáceres. Las desconexiones se dispararon por precaución al subir tanto la tensión, pero algunas ocurrieron de manera indebida», advirtió Aagesen, que apuntó a las empresas operadoras. Después de 14 reuniones, se han identificado datos contradictorios, incompletos, e información que no ha llegado. Aagesen remitió a un informe posterior, que se colgó en la web de Moncloa pasadas las 19.00 horas y que no aclaraba ninguna de las dudas. El informe no señala a qué infraestructura en concreto se refería la ministra –apuntó al principio de su comparecencia que se darían datos anónimos–. Tampoco explica si la desconexión en Granada fue «indebida», ni tampoco queda claro hasta qué punto fue relevante la incidencia primera en la provincia.

«Se desconectaron centrales de generación, algunas de un modo aparentemente indebido. Algunas de las desconexiones de las centrales de generación se habrían producido antes de superarse los umbrales de tensión establecidos por la normativa para ello (...), mientras que otras desconexiones sí se produjeron una vez se superaron dichos límites para proteger las instalaciones», apunta el informe. El esperado documento sigue dejando en el aire las dudas sobre la trascendencia del incidente.