Granada afronta una onda epidémica de covid

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 3 de junio 2025, 00:32 Comenta Compartir

El Covid-19 vuelve a ganar protagonismo en Granada. Últimamente, no es extraño oír a un granadino decir que se ha contagiado hace poco, que ... conoce a alguien que ha dado positivo o que, a pesar de no haberlo confirmado, sí ha identificado síntomas propios de este virus respiratorio que ya lleva más de cinco años entre nosotros. Porque sigue presente y especialmente desde que arrancó la primavera. Los datos lo reflejan. En los últimos dos meses, los casos no han parado de crecer y disminuir semana tras semana en la provincia.

En ocasiones anteriores, los contagios, si no se han disparado, han registrado una subida –o bajada– continuada. Esta vez, sin embargo, la tendencia es algo diferente. En lugar de tomar una dirección concreta, la tasa de incidencia crece una semana y a la siguiente, decrece, y así sucesivamente, según revela el último informe de vigilancia de infecciones respiratorias agudas en Andalucía, que ha sido consultado por IDEAL. Este vaivén es conocido por los expertos como «onda epidémica». Según el último informe, el Distrito Sanitario Granada es el más afectado con 245,8 casos por 100.000 habitantes Los datos más recientes de la Junta de Andalucía a los que ha tenido acceso esta redacción corresponden a la semana 21 de este 2025, que es la que abarca del 19 al 25 de mayo, para ser exactos. En esos días, la tasa de incidencia de contagios por coronavirus en la provincia de Granada fue de 192,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el Distrito Sanitario Granada el más afectado con 245,8 casos. Le siguen Nordeste, con 227,9; Metropolitano, con 177,6, y Sur, con 131,2. La onda epidémica de la que hablan los expertos se aprecia al echar la vista atrás. Los informes elaborados sobre los datos de las semanas previas muestran una ligera oscilación en el impacto de este virus respiratorio en el territorio. Entre el 21 y el 27 de abril, por ejemplo, se detectaron 222 casos por 100.000 habitantes, que es el máximo alcanzando en los últimos dos meses. Y precisamente en la semana posterior, cayeron hasta 122, el mínimo registrado en este mismo periodo de tiempo. Factor: buen tiempo El médico epidemiólogo del Servicio Andaluz de Salud en Granada Carlos del Moral trasladó ayer a este periódico que, «ahora, estamos en una onda epidémica porque los contagios suben y bajan ligeramente cada semana». En este contexto, subrayó que hay que tener en cuenta que el Covid-19 es «un virus que se acentúa por periodos». Consciente de que «no tiene nada que ver con cómo estábamos hace años», apunta al buen tiempo como «factor de repunte» de contagios. «Los granadinos se reúnen en las terrazas de bares y restaurantes, que se convierten así en foco de transmisión» «Ahora que ha dejado de llover y hace bueno, los granadinos están menos aislados, hacen más planes con otras personas y se reúnen normalmente en las terrazas de bares y restaurantes, que se convierten así en todo un foco de transmisión», explicó Del Moral. Es en situaciones como esa, según este experto en epidemiología, «cuando se ve que el coronavirus nunca ha desaparecido, sino que se ha vuelto una enfermedad crónica leve con la que tenemos que convivir». No obstante, hay excepciones como las personas vulnerables, muy mayores o inmunodeprimidas, que corren un mayor riesgo ante cualquier infección.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión