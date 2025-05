El Gobierno confirma que los fallos que provocaron el apagón se produjeron en Granada, Badajoz y Sevilla La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece en el Congreso: «Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, que no fue problema de reserva y que no fue problema del tamaño de las redes»

El Gobierno confirma que los fallos en la generación eléctrica que provocaron el apagón se produjeron en Granada, Badajoz y Sevilla. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que las pérdidas de generación que se produjeron en estos tres puntos del sur peninsular.

Lo ha confirmado en su respuesta al diputado del Partido Popular Borja Sémper, en la que ha apuntado que el Gobierno va a trabajar desde el rigor para esclarecer las causas que motivaron ese inédito corte de suministro eléctrico, aunque ha aclarado que no fue «ni un problema de cobertura, ni un problema de reserva, ni un problema del tamaño de las redes».

Las tres zonas en las que se produjo la incidencia han sido desveladas hoy después de que trascendiera hace unos días que se produjeron en las zonas suroeste y sur de la península.

Aagesen ha señalado que se están analizando «millones» de datos que han permitido ya conocer algunos elementos del incidente que hizo colapsar el sistema eléctrico peninsular. Así, ha recordado que ya se sabe que hubo dos oscilaciones media hora antes del sistema de la Península Ibérica con el resto del continente europeo, tal y como informó la pasada semana Entso-E, la entidad que agrupa a los transportistas y operadores del sistema europeos eléctricos.

Además, ha subrayado que también se han descartado hipótesis ya gracias al trabajo realizado en estas más de dos semanas. «Sabemos claramente que no fue problema de cobertura, que no fue problema de reserva y que no fue problema del tamaño de las redes», ha dicho.

No obstante, ha destacado que el Gobierno, con el comité de investigación que creo para abordar la crisis de electricidad, seguirá «trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis». Así, Aagesen se ha comprometido a trabajar «con total transparencia» y «sin descanso» para llegar a la verdad en un incidente de «extrema complejidad» y que requiere «rigor».

Por su parte, Semper ha lamentado que ante el mayor apagón de la historia de España las explicaciones del Gobierno y la ministra hayan sido «lamentables». «No aportó información y sí mucha desinformación», ha cuestionado, urgiendo a explicar «¿por qué España se fundió a negro?».

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparece este miércoles, 14 de mayo, en el Pleno del Congreso para rendir cuentas sobre el apagón general del pasado 28 de abril, cuyas causas todavía se desconocen.

La comparecencia de la vicepresidenta llega una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciera unas primeras explicaciones en el Congreso y señalara que, aunque las causas del apagón no se conocerán hasta dentro de unos meses, no hay ninguna evidencia de que las energías renovables no tuvieron culpa, ni que influyera la situación de las nucleares.

Y es que el Gobierno dice que se desconocen las causas exactas de la caída de 15 gigavatios (GW) de manera súbita, que supone, aproximadamente, el 60% de la demanda del país. La vicepresidenta Aagesen avanzó recientemente que mediante las investigaciones en curso se ha descubierto que se produjeron hasta tres incidentes en el sistema eléctrico 19 segundos antes del suceso.

En paralelo a la investigación del Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también realizará una investigación investigación del apagón, para lo que ya está recopilando toda la información que considera necesaria con el fin de «reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente».