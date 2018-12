El futuro se llama Velántur y es granadino

Un deportivo del futuro con un aire retro

Combinar lo antiguo y lo nuevo no es tarea fácil. El lenguaje de diseño de Hurtan siempre se ha caracterizado por una visión hacia lo retro desde una perspectiva actual con tintes muy personales. Las líneas curvas han estado presentes en todos sus modelos. Por esto, el primer modelo de Velántur no podía romper con este precepto. Además, este eléctrico sigue con otra premisa de la marca: puede gustar o no pero no deja indiferente a nadie. Su delantera destaca por una gran calandra que ocupa casi toda la zona central. Pegado al suelo, sus grandes pasos de rueda sobresalen a los lados de la carrocería. Ya en el interior, el cuero y la imitación a madera envuelven dos pantallas digitales que ofrecen distinta información y un reloj de manecillas preside la consola central, esperando que sea la hora de arrancar.