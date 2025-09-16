La Fiscalía alerta del «enquistamiento» del absentismo escolar en la provincia de Granada

La Fiscalía General del Estado ha registrado un descenso o mantenimiento del absentismo escolar en la mayor parte del territorio nacional durante el último ejercicio. ... Sin embargo, según recoge en su Memoria de 2024, la provincia de Granada es una de las seis que ha reseñado el «enquistamiento» de esta tendencia, junto con Girona, Zamora, Málaga, Álava y Madrid. «Es un grave indicador de riesgo detonante de situaciones de desigualdad y de delincuencia en los jóvenes sin formación ni proyecto de futuro. Los deja a merced de quienes buscan verdugos para sus conductas delictivas, convirtiéndolo en un grave problema social», advierte en el documento.

Conocida la información publicada por la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024, el Consejo Escolar de Andalucía se muestra más positivo al respecto. A nivel andaluz, en general, subraya que el absentismo escolar ha venido reduciéndose desde el año 2000, bajando de un 40% a un 20%, «muy poco» por encima de la media nacional. Pero, «lamentablemente, es parte de la realidad de Andalucía desde los 80, diferente a otros territorios en los que entonces se le daba más importancia a que los niños acabaran los estudios», comparte con IDEAL su presidente, Manuel Pérez.

En la provincia de Granada, en concreto, admite que el absentismo escolar es un parámetro «en el que hay que seguir trabajando». «Hay que evitar que los escolares tomen ese camino. Los días de absentismo son días perdidos que pueden acabar en abandono temprano. El fracaso del sistema son esos estudios no finalizados. Afortunadamente, parecen sentirse más motivados con el incremento de la oferta de formación profesional, que les está dando más opciones», señala. No obstante, prosigue, la falta de asistencia parece mantenerse en algunos pueblos de la Costa Tropical y Loja.

En esta línea, Manuel Pérez insiste en que el contexto social y familiar es «determinante». El presidente del Consejo Escolar de Andalucía achaca la falta de asistencia continuada del alumno al nivel económico, educativo y cultural en el que crece, pero considera que también influye la residencia cercana a entornos vinculados al tercer sector, en concreto, a la agricultura.

Abordaje coordinado

De opinión parecida es el presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Luis Pinto, quien también repara en la migración como posible detonante. «Hace que ciertos contextos no entiendan la necesidad, la obligatoriedad de que sus hijos estén en clase. Hay que estar encima de ellos trabajando de forma muy coordinada, a menudo con pocos recursos y, por lo tanto, pocas posibilidades de atajar definitivamente el problema», desarrolla. El proceso es «lento».

Con respecto a los puntos con mayor incidencia de absentismo escolar de la provincia, Pinto también apunta a la Costa Tropical y a Loja, pero a la lista añade Atarfe y la zona Norte de Granada capital. En todos los casos, los consistorios tratan de trabajarlo junto con la Junta de Andalucía y los centros educativos. El Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, cuenta con una comisión municipal encargada de fomentar el éxito educativo y dirigida no solo a los menores, sino también a sus familias y a los docentes.

«Si tienes servicios sociales potentes puedes tener algo más de suerte, de facilidad para atajarlo, pero hay familias que entienden la educación como algo importante y otas que no tanto. Algunas ven más problemas en ir al colegio que en quedarse en casa, limitando la posibilidad de que los niños se desenvuelvan en un entorno social», asevera el presidente de Asadipre.

Según la Fiscalía General del Estado, existe unanimidad sobre cuál es la mejor solución:«una intervención intensiva en el ámbito social y educativo, no solo con los menores sino también con sus familias». En la Memoria de 2024, propone buscar alternativas educativas que motiven a los escolares y fomenten su desarrollo escolar y profesional. Su intervención, no obstante, se reserva para los supuestos más graves y prolongados en el tiempo o para aquellos en los que el absentismo es un detonante del incumplimiento de las obligaciones paternofiliales.