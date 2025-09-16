Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Tárrago, durante su intervención de este martes. Blanca Rodríguez

La Fiscalía alerta del «enquistamiento» del absentismo escolar en la provincia de Granada

El Consejo Escolar de Andalucía achaca la falta de asistencia continuada al nivel socioeconómico y cultural y a la residencia en zonas agrícolas

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:25

La Fiscalía General del Estado ha registrado un descenso o mantenimiento del absentismo escolar en la mayor parte del territorio nacional durante el último ejercicio. ... Sin embargo, según recoge en su Memoria de 2024, la provincia de Granada es una de las seis que ha reseñado el «enquistamiento» de esta tendencia, junto con Girona, Zamora, Málaga, Álava y Madrid. «Es un grave indicador de riesgo detonante de situaciones de desigualdad y de delincuencia en los jóvenes sin formación ni proyecto de futuro. Los deja a merced de quienes buscan verdugos para sus conductas delictivas, convirtiéndolo en un grave problema social», advierte en el documento.

