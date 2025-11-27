Fin de semana accidentado en Granada: la Guardia Civil realiza cuatro rescates en helicóptero

La Guardia Civil ha rescatado a seis personas durante el pasado fin de semana en la montaña. El primer rescate se realizó el sábado a ... mediodía en el término municipal de Trevélez, el segundo de los rescates se llevó a cabo inmediatamente después del primero, en esta ocasión en el término municipal de Dílar y, por último, el aviso del tercer rescate llegó el domingo a mediodía, donde alertaban de una persona que había sufrido un accidente en Mecina Bombarón. En los tres rescates fue necesaria la activación, no sólo de los guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, sino también de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada.

MÁS INFORMACIÓN Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada

El primer aviso se recibió a las 12:50 horas cuando la Central de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía alertó sobre dos senderistas que se encontraban en Siete Lagunas de la localidad de Trevélez que pedían auxilio, pues no podían continuar su ruta al haber perdido los crampones, lo que les impedía progresar por la nieve dura. Ante la imposibilidad de poder abandonar el lugar por sus propios medios, guardias civiles del GREIM y de la Unidad Aérea se trasladaron al lugar, y una vez localizados, procedieron a su evacuación hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos. En esta ocasión no fue necesaria asistencia médica.

A las 14:40 horas se recibió un nuevo aviso, también a través del 112, informando de tres montañeros que se encontraban enriscados en un punto de la Cresta de los Tajos de la Virgen en Sierra Nevada, término municipal de Dílar. Nuevamente el GREIM y la Unidad Aérea de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se desplazaron hasta la zona. Tras llegar al lugar y localizar la ubicación de los tres montañeros, los pilotos del helicóptero realizaron un apoyo parcial y los especialistas del GREIM llegaron hasta los montañeros enriscados, los guiaron hasta el mismo y, tras subirlos a la aeronave, procedieron a su evacuación hasta la zona de la Virgen de las Nieves, desde donde continuaron por sus propios medios hasta su vehículo.

El domingo llegó el aviso de un tercer rescate a través de la Central de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía. Una senderista había sufrido una caída mientras realizaba la ruta del río Mecina, en el término municipal de Mecina Bombarón, y no podía continuar por sus propios medios. Según comunicaban vía telefónica, todo apuntaba a una posible fractura en la pierna. Especialistas del GREIM junto a la Unidad Aérea se desplazaron al lugar y tras localizar a la herida, la evacuaron en el helicóptero hasta el Hospital PTS de Granada, donde fue atendida por los servicios médicos.

Finalmente, el pasado lunes, los agentes auxiliaron en Alfacar a una escaladora que sufrió un accidente. Los agentes se dirigían a la zona para realizar una práctica de vuelo con drones y observaron a una mujer que practicaba escalada en una de las paredes de las Canteras. En ese mismo instante la vieron caer desde una altura aproximada de unos 20 metros hasta el suelo. Los guardias civiles del GREIM acudieron a su auxilio mientras daban aviso inmediato para que se activasen los servicios sanitarios. Los especialistas de montaña procedieron a su inmovilización hasta la llegada de estos y posteriormente la trasladaron unos 30 metros en camilla hasta la ambulancia que llevó a cabo su evacuación hasta el centro hospitalario.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar bien cualquier actividad que se vaya a realizar en la montaña. Resulta fundamental utilizar ropa y material adecuados, adaptados a las condiciones meteorológicas del momento, así como llevar agua, alimento suficiente, un frontal o linterna y un pequeño botiquín. También es aconsejable portar un teléfono móvil con la batería cargada y siempre que sea posible, dispositivos de geolocalización o aplicaciones de seguimiento.