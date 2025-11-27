Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los rescates en helicóptero de la Guardia Civil de Granada.

Uno de los rescates en helicóptero de la Guardia Civil de Granada. IDEAL

Fin de semana accidentado en Granada: la Guardia Civil realiza cuatro rescates en helicóptero

Uno de los auxilios tuvo lugar el pasado lunes, cuando dos componentes del GREIM, que se dirigían a realizar prácticas de vuelo con drones, presenciaron la caída de una altura de unos 20 metros de una escaladora

C. L.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:05

La Guardia Civil ha rescatado a seis personas durante el pasado fin de semana en la montaña. El primer rescate se realizó el sábado a ... mediodía en el término municipal de Trevélez, el segundo de los rescates se llevó a cabo inmediatamente después del primero, en esta ocasión en el término municipal de Dílar y, por último, el aviso del tercer rescate llegó el domingo a mediodía, donde alertaban de una persona que había sufrido un accidente en Mecina Bombarón. En los tres rescates fue necesaria la activación, no sólo de los guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, sino también de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada.

