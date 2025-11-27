Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada. Archivo

Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada

Hasta en tres ocasiones la mujer accedió al dormitorio del denunciante con la luz apagada para registrar minuciosamente todo el mobiliario de su habitación y llevarse el dinero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:53

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer, como presunta autora de un delito de hurto continuado en una vivienda de la ... comarca del Valle de Lecrín, en la que desempeñaba su trabajo de asistenta de ayuda a domicilio.

