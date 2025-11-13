Pedro Fernández celebra la nueva licitación anunciada por el Gobierno para electrificar el tramo de AVE Antequera-Granada

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha comparecido en rueda de prensa para informar en relación a las medidas aprobadas en el último ... consejo de ministros. El delegado ha celebrado la aprobación del refuerzo del eje andaluz del Corredor Mediterráneo con la electrificación de los 46 kilómetros de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. El delegado considera que esta inversión está destinada a mejorar la línea de alta velocidad y se ha licitado por 13,4 millones de euros.

Esa segunda vía que construye el Ministerio de Transportes se debe electrificar, por lo que se ha autorizado la licitación del contrato. «Esta medida se se suma a otras actuaciones recientes aprobadas también por el gobierno de España, por el propio Ministerio, como los 1,7 millones de euros para la consultoría y asistencia técnica en el control de obras vinculadas a la red ferroviaria, como los contratos para el suministro de traviesas y balasto destinados al tendido de una nueva vía adicional a la vía existente o los trabajos de electrificación que se desarrollan en los tramos de bifurcación Archidona, bifurcación Río Frío y puesto de Hillo, bifurcación La Chana. Todas actuaciones van a contribuir a esa mejora sustancial de la red ferroviaria, en este caso concreto en Granada», ha destacado.

El delegado ha manifestado que el objetivo es incrementar la capacidad y la operatividad de la línea, a la par que se desarrollan proyectos importantes como la variante de Loja, que cuenta o la construcción de la plataforma del último de esos tramos, el denominado Valle del Genil, por valor de 283,3 millones de euros. De este modo, la línea de alta velocidad Antequera-Granada quedará configurada en una doble fase por 82 kilómetros de doble vía.

Nueva ley de educación

Por otra parte, ha hecho hincapié en la aprobación del anteproyecto de ley que disminuirá las ratios de alumnos por aulas tanto en primaria, como en enseñanza secundaria obligatoria. El número de alumnos por aula se reduce concretamente en el caso de primaria de 25 a 22 y en el caso de enseñanza secundaria obligatoria de 30 a 25.

La iniciativa quiere establecer una regulación común a nivel nacional, tanto de estas ratios, como también de la regulación de la jornada de los docentes, atendiendo en definitiva demandas tanto de las asociaciones de madres y padres de alumnos como de los docentes y los sindicatos que les representan.

«El impacto, sin duda, va a ser muy positivo en Andalucía, porque va a afectar, una vez que se tramite, que se apruebe esta futura ley, que ahora tiene forma de anteproyecto de ley, para cerca de un millón de escolares y alrededor de 130.000 docentes, los que también eh se beneficiarían de una mejor regulación en cuanto a las horas lectivas y a la jornada laboral», ha manifestado Ferbández.

La ley se aplicará de forma progresiva hasta su total implantación en el curso escolar 2031-2032. El texto continuará «su proceso legislativo hasta su aprobación definitiva con la negociación permanente». «El Ejecutivo prevé crear un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Ese índice de vulnerabilidad socioeconómica identificará centros con mayor complejidad educativa, de tal manera que se puedan desarrollar recursos específicos para esos centros, para que tengan una atención también «más específica, más singularizada y adaptada», ha explicado.

Por otro lado, ha reseñado que el Consejo de Ministros ha acordado en materia de defensa autorizar un importe total de casi 600 millones de euros para licitar contratos. «Concretamente, 589,9 millones de euros, una inversión estratégica que va a tener un impacto directo en el tejido industrial vinculado al sector de la defensa y a la seguridad aquí en Andalucía», ha manifestado. «No podemos olvidar que Andalucía es la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, donde más peso tiene la industria y el sector de la defensa. Se generan en torno a este sector más de 25.000 puestos de trabajo y representa, dentro del PIB que aporta el sector industrial al total de Andalucía el 15,7%», ha asegurado.