El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, y el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, en rueda de prensa. P. G-T.

Pedro Fernández celebra la nueva licitación anunciada por el Gobierno para electrificar el tramo de AVE Antequera-Granada

El delegado del Gobierno informa en rueda de prensa de las medidas aprobadas en el último consejo de ministros

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha comparecido en rueda de prensa para informar en relación a las medidas aprobadas en el último ... consejo de ministros. El delegado ha celebrado la aprobación del refuerzo del eje andaluz del Corredor Mediterráneo con la electrificación de los 46 kilómetros de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. El delegado considera que esta inversión está destinada a mejorar la línea de alta velocidad y se ha licitado por 13,4 millones de euros.

