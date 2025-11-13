Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trenes AVE en una estación. EFE

Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

El Congreso aprueba la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que recupera las compensaciones previas al cambio que hizo la operadora pública en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

Renfe tendrá que volver a indemnizar a los pasajeros por los retrasos de más de 15 minutos en sus trenes de alta velocidad (AVE) pese ... a haber modificado sus criterios de puntualidad en julio de 2024. Esta es una de las seis enmiendas que han salido adelante este jueves en el Pleno del Congreso de las 80 introducidas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno y que en la práctica supondrá que la operadora pública tenga que volver a su compromiso de puntualidad anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE