Tengo que ir a la farmacia, al centro de salud o al hospital, ¿puedo entrar? ¿Tengo que pedir permiso antes? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

Ideal Martes, 30 de septiembre 2025, 13:45 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

Servicios esenciales para los que los granadinos que no viven en la capital acuden a diario a Granada, ¿se ven afectados por los cambios en el tráfico que entran este 1 de octubre? La ciudad afronta un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Desde ese día se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, si tengo que ir a la farmacia, al centro de salud o al hospital, ¿puedo entrar? ¿Tengo que pedir permiso antes? Estas son algunas de las exenciones que contempla la normativa. En la página web de Movilidad se explican los trámites a seguir para evitar una sanción si el vehículo con el que accedes a la zona restringida no cumple los requisitos. Pero no es necesario hacer la gestión antes de entrar en la ciudad: el ciudadano tiene una semana para hacer el papeleo, online o de forma presencial, que justifique su acceso a Granada.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.