La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año

La tensión del mercado inmobiliario –con una demanda creciente y una escasa oferta que ha disparado los precios de la vivienda y del alquiler– está ... obligando al mercado privado y a las administraciones a buscar soluciones imaginativas, entre las que se encuentra la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos habitables. Este tipo de conversiones son una moda consolidada desde hace años en grandes ciudades como Madrid, coge fuerza en la vecina Málaga y ahora, como respuesta a la crisis habitacional, también se está convirtiendo en un floreciente nicho de mercado en la capital granadina. Propietarios de locales e inversores están viendo una oportunidad en la promoción de proyectos para transformar bajos comerciales que llevan años vacíos –muchos de ellos desde la crisis de la covid– en viviendas, que en estos momentos suponen un activo más rentable.

Una antigua clínica oftalmológica de 200 metros cuadrados reconvertida en cinco 'lofts' dentro de la urbanización Jardines del Triunfo, una boutique del pan que ahora es un coqueto piso reformado con entrada desde la calle en el entorno de la Avenida de Madrid o varios bajos en obras en estos momentos en el pasaje comercial de la misma son algunos de los numerosos ejemplos que salpican la ciudad actualmente y reflejan que el mercado se está moviendo rápido ante esta nueva demanda. La autorización del cambio de uso de locales comerciales vacíos en viviendas de uso exclusivo residencial y de alquiler de larga duración es una política por la que el equipo de gobierno de Granada, presidido por Marifrán Carazo, está apostando, convencido de que poner más unidades en el mercado es la solución más eficaz para que los precios bajen y la vivienda sea accesible. La normativa municipal, ligada al plan general de urbanismo de 2001, siempre ha permitido la transformación de locales en viviendas cumpliendo una serie de requisitos, pero no era un trámite habitual, ya que años atrás no existía esta demanda.

Granada tenía oferta de obra nueva y también eran otros tiempos para el comercio.

Un proyecto de transformación de local comercial a vivienda en Granada. Grupo Torres

El escenario actual ha cambiado por completo y ante la actual crisis habitacional el Ayuntamiento de Granada está por favorecer estas transformaciones, que entroncan con su política de aumentar la oferta residencial y su estrategia para que la capital alcance los 250.000 habitantes al final de esta década. De ahí que el gobierno impulsara una nueva ordenanza municipal de edificación, en vigor desde hace siete meses, que flexibiliza algunos requisitos para la conversión de locales que cumplan las condiciones de habitabilidad, siempre que –y el matiz para ellos es muy importante– no sean para uso turístico.

«En los últimos años la ciudad ha ido duplicando anualmente el número de locales reconvertidos en viviendas», señalan desde el área de Urbanismo y Obras Públicas de Granada. En concreto, en 2023 se tramitaron 75 expedientes de cambio de uso; en 2024 la cifra ascendió a 167 y en lo que va de 2025 ya son 149 proyectos.

Entre dos y tres

Teniendo en cuenta que cada transformación da lugar a una media de entre dos y tres viviendas, desde el Ayuntamiento calculan que en este periodo se han generado entre 780 y 1.200 nuevas viviendas en la capital, «lo que supone un impulso notable a la oferta residencial».

Las inmobiliarias y estudios de arquitectos especializados en estos proyectos aseguran que este proceso de transformación urbana ha llegado para quedarse en el mercado granadino. «Hay una ventana muy importante de locales susceptibles de cambio de uso en Granada capital y van a ir surgiendo más porque hay inversores que se están interesando», valora José Muñoz Moreno-Torres, responsable del departamento de inversiones del Grupo Torres. Él es uno de los especialistas que se encarga de acompañar a los clientes e inversores en todo el proceso, además de localizar locales potenciales que cumplen los requisitos para impulsar este tipo de proyectos. «Depende mucho del valor del local, de los metros y de parámetros cualitativos como la luz, la privacidad y el ruido, pero son proyectos con una rentabilidad importante», apunta el especialista.

«Los locales más susceptibles de cambiar son los que tienen menos salida comercial. Por ejemplo en barrios como Pajaritos, que tiene mucha demanda residencial y locales comerciales cerrados, este tipo de negocio supone una oportunidad y el mercado recompensa porque se está dando solución a un problema estructural», concluye. .