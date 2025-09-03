Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El esponsable del departamento de inversiones del Grupo Torres José Muñoz y el arquitecto Luis Fdez. en el interior de uno de los nuevos 'lofts' que se construyen en el antiguo local de una clínica en Jardines del Triunfo. Pepe Marín

La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año

Granada ·

La transformación de locales vacíos coge fuerza en la capital que suma ya mil nuevos hogares con este formato en los últimos tres años

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:26

La tensión del mercado inmobiliario –con una demanda creciente y una escasa oferta que ha disparado los precios de la vivienda y del alquiler– está ... obligando al mercado privado y a las administraciones a buscar soluciones imaginativas, entre las que se encuentra la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos habitables. Este tipo de conversiones son una moda consolidada desde hace años en grandes ciudades como Madrid, coge fuerza en la vecina Málaga y ahora, como respuesta a la crisis habitacional, también se está convirtiendo en un floreciente nicho de mercado en la capital granadina. Propietarios de locales e inversores están viendo una oportunidad en la promoción de proyectos para transformar bajos comerciales que llevan años vacíos –muchos de ellos desde la crisis de la covid– en viviendas, que en estos momentos suponen un activo más rentable.

