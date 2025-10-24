El extraño caso que puso a Deifontes en el mapa

Un susto para unos es, en este caso, el éxito de otros. El Hostal el Nacimiento, ubicado en Deifontes, ya contaba con una envidiable puntuación ... de 9 en Booking, pero no ha sido hasta ahora cuando su fama se ha disparado. Y, en consecuencia, las reservas. El negocio está en el punto de mira mediático desde la semana pasada, cuando IDEAL desveló que un cuadro de Picasso había desaparecido durante su traslado a una exposición en Granada. El cuadro ya ha aparecido, pero la fama que este alojamiento ha adquirido siendo uno de los protagonistas de la historia, ya no se la puede quitar nadie.

Los dos trabajadores que transportaban tanto esa obra como otras 56 hicieron una parada allí, en Deifontes, por motivos que se desconocen, ya que se encontraban bastante cerca de su destino final. Hicieron noche en el Hostal el Nacimiento, que ha adquirido un éxito inesperado: «A nosotros todo esto nos ha venido muy bien», dicen. Tanto les ha beneficiado que han decidido aprovechar el tirón.

El negocio creará la 'ruta del Picasso perdido', que incluirá una recopilación de las noticias que han sido publicadas sobre el caso, desde la primera, la de IDEAL del pasado 16 de octubre, hasta la última. Además, crearán un pack especial para aquellos viajeros que quieran adentrarse aún más en la historia. «Les ofreceremos una noche en la misma habitación donde se alojaron los dos empleados, la 104, así como el mismo menú que tomaron para cenar y el mismo desayuno», explica Patricia, hija del dueño, que será la encargada de la organización de la ruta. «El negocio estaba muy flojo, gracias a Dios que ha pasado lo del cuadro», admite.

El Hostal el Nacimiento abrió sus puertas en 2007, pero el restaurante lleva funcionando ya medio siglo. Tantos años dan para muchas idas y venidas, pero en ningún otro momento han vivido una situación tan surrealista como ahora. José Gutiérrez, propietario, cuenta que la noticia del Picasso desaparecido –y ya encontrado– ha revolucionado el establecimiento. «Nos ha dado una fama gracias a vosotros que no podíamos imaginar. Las reservas han aumentado y, sobre todo, la curiosidad de la gente, que viene a preguntar por lo que pasó. Ayer mismo estuvo aquí un periodista del 'New York Times', hoy otro de otro medio… es un no parar», reconoce. En su opinión, no solo le ha beneficiado a él, sino también al pueblo. «Ahora conocen a Deifontes en todo el mundo», apostilla.

Algunas curiosidades de su estancia

Los transportistas del Picasso reservaron previamente el hostal por la plataforma Booking y solicitaron una habitación con dos camas –la 104 fue la adjudicada, con terraza y vistas al nacimiento del río, que da nombre al hotel–. «Eran dos hombres fuertes y querían solo una habitación. Llevaban un furgón muy grande, les dije que podían meterlo en una cochera enorme que tengo, pero no quisieron, prefirieron dejarlo en el parking exterior», explica el dueño del hostal, José Gutiérrez.

Según su relato, subieron a ducharse, cenaron y charlaron un rato con él. «Quise invitarles a un cubalibre, pero no quisieron», recuerda. Se fueron a dormir y ya no los vio hasta el día siguiente, durante el desayuno. «Eran normales, ¿quién iba a pensar que en el vehículo llevaban cuadros por valor de varios millones de euros?», admite. Supuestamentre, los dos trabajadores se habían turnado para dormir esa noche dentro del furgón.