Los propietarios del Hostal el Nacimiento, en Deifontes. Ariel C. Rojas

El extraño caso que puso a Deifontes en el mapa

El Hostal el Nacimiento, lugar donde se alojaron los transportistas del cuadro, ofrecerá un pack para dormir en la misma habitación que ellos, así como la misma cena y el desayuno que pidieron

Laura Velasco
Sandra Palacios

Laura Velasco y Sandra Palacios

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Un susto para unos es, en este caso, el éxito de otros. El Hostal el Nacimiento, ubicado en Deifontes, ya contaba con una envidiable puntuación ... de 9 en Booking, pero no ha sido hasta ahora cuando su fama se ha disparado. Y, en consecuencia, las reservas. El negocio está en el punto de mira mediático desde la semana pasada, cuando IDEAL desveló que un cuadro de Picasso había desaparecido durante su traslado a una exposición en Granada. El cuadro ya ha aparecido, pero la fama que este alojamiento ha adquirido siendo uno de los protagonistas de la historia, ya no se la puede quitar nadie.

