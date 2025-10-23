Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de Picasso que había desaparecido. IDEAL

Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

Una llamada permite encontrar el embalaje, que será analizado este viernes en las dependencias de la Policía Científica para verificar si es la obra que se perdió rumbo a Granada

Laura Velasco y Juan Cano

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:48

Comenta

El mediático misterio del cuadro de Picasso desaparecido cuando iba a ser trasladado a una exposición en Granada está más cerca de ser resuelto. Todo ... apunta a que la obra fue encontrada este jueves, 23 de octubre, en Madrid, según fuentes próximas a la investigación. El hallazgo del paquete y sus características exteriores llevan a la Policía Científica a apuntar que es el embalaje del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros, pero será este viernes cuando se confirme en el laboratorio. Al parecer, el embalaje externo, que consiste en papel de burbujas, parece ser el mismo, pero habrá que analizar exhaustivamente el contenido. Aunque a simple vista parezca el cuadro, podría ser, por ejemplo, una falsificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  2. 2 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  3. 3 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  4. 4 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  5. 5 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  6. 6 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  7. 7 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  8. 8

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  9. 9

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  10. 10 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico