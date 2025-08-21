Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Equipo multidisciplinar de la UGR en el cementerio de Huelva. IDEAL

Expertos de Granada exhuman fosas en Huelva para buscar bebés robados

Un equipo multidisciplinar de la UGR, encabezado por Francisco Carrión, ha hallado ya cuatro cuerpos cuyo ADN se cotejará en Granada con el de sus presuntos familiares

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:21

El problema está ahí. Sin resolver. Miles de familias de toda España buscan respuestas y justicia al repugnante negocio del robo de bebés desde los ... años cuarenta hasta finales de los noventa. Un lucrativo mercado con el concurso necesario de médicos, enfermeros y religiosos, muchos de ellos ya fallecidos, que directamente se llevaban los críos de los hospitales para entregárselos a sus clientes, mientras que a sus padres les decían que habían muerto. En los sepelios, nunca se abrían los ataúdes. Confiaron en un sistema corrupto, aunque muchos de ellos no se lo creyeron porque los perpetradores hacían auténticas chapuzas. Nunca se han callado.

