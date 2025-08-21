Expertos de Granada exhuman fosas en Huelva para buscar bebés robados

El problema está ahí. Sin resolver. Miles de familias de toda España buscan respuestas y justicia al repugnante negocio del robo de bebés desde los ... años cuarenta hasta finales de los noventa. Un lucrativo mercado con el concurso necesario de médicos, enfermeros y religiosos, muchos de ellos ya fallecidos, que directamente se llevaban los críos de los hospitales para entregárselos a sus clientes, mientras que a sus padres les decían que habían muerto. En los sepelios, nunca se abrían los ataúdes. Confiaron en un sistema corrupto, aunque muchos de ellos no se lo creyeron porque los perpetradores hacían auténticas chapuzas. Nunca se han callado.

MÁS INFORMACIÓN La excavación de la UGR localiza 160 cuerpos de represaliados en el cementerio onubense

Ahora un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada, encabezado por el profesor Francisco Carrión, está excavando en el Cementerio de la Soledad, en Huelva, donde se enterró supuestamente a muchos de estos chiquillos. «En un estudio que se realizó en 2021, los propios familiares indicaban los lugares donde estaban las cajas infantiles», explica Carrión, quien añade que por el momento se han localizado cuatro cuerpos. Los trabajos, impulsados por la asociación Bebés Robados y autorizados por el Comisionado de la Memoria de la Junta, se prolongarán hasta finales de mes, aunque lo normal sería que continuaran en próximas campañas.

Trabajo de laboratorio. IDEAL

Mientras ello ocurre, el proceso de identificación avanzará de forma paralela gracias a la ciencia.Francisco Carrión y los profesionales de Granada no solo están recuperando los esqueletos, sino que toman las muestras que serán enviadas al Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, donde llegan restos de toda Andalucía y de Extremadura –el volumen de pruebas que tienen que realizar es realmente ingente–. Ahí se produce el cotejo con el ADN de los allegados. Lo normal, por todos los análisis que están en cola, es que no haya resultados como mínimo hasta dentro de un año.

Newsletter

«Si hay coincidencia –dice Carrión– es que existe una relación paterno filial;si no la hay, entonces ya sí cabe la posibilidad de que hicieran un cambio y el hijo siga vivo». También puede ocurrir que dentro de los féretros no haya nadie. «Algunas veces se colocaba sencillamente un objeto envuelto en una toalla, para que hiciera peso, y no se levantaran más sospechas». Por ahora los expertos de la UGR no han hallado ningún enterramiento con esta casuística, aunque no se descarta que suceda en los días de faena que aún quedan por delante.

Un paso histórico

La presidenta de Sos Bebés Robados, Esperanza Ornedo, ha señalado a Europa Press que lo que está pasando en el Cementerio de la Soledad es «un paso histórico» para las víctimas, que llevan décadas reclamando explicaciones y que «hasta ahora han vivido con la incertidumbre de no conocer el paradero real de los suyos». «Queremos que sepan —prosigue– que estamos aquí, que seguimos en la lucha que empezamos en 2011. «La verdad se encuentra en este cementerio, bajo tierra, pese a quien pese, y aquí es donde se podrán aclarar nuestras dudas», dice. «La Soledad, un nombre que derrama lágrimas y vacío».

Ampliar Tumba con flores. IDEAL

Esta intervención busca esclarecer el mayor número de casos que sea posible. Unos doscientos en toda la provincia de Huelva, a tenor de la documentación y los informes existentes. La labor se ha iniciado en una fosa común que estaba señalizada por los afectados, aunque las actuaciones proseguirán en los laterales de ese mismo espacio mortuorio y en las distintas praderas. Se tiene constancia de trece ubicaciones.