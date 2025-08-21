La excavación de la UGR localiza 160 cuerpos de represaliados en el cementerio onubense

El equipo de la Universidad de Granada que está colaborando en la búsqueda de los bebés robados también está acometiendo, de forma paralela, la segunda ... campaña de exhumación de represaliados de la Guerra y la represión franquista en el Cementerio de la Soledad de Huelva. «El año pasado recuperamos 39 cuerpos y este ya llevamos 121», explica el profesor Francisco Carrión, al frente de un grupo de profesionales granadinos entre los que se encuentran antropólogos físicos y forenses, arqueólogos, restauradores y conservadores de materiales y técnicos y operarios. En total, veintitrés personas.

Por ahora, todos los esqueletos que se han analizado en el laboratorio de campo, en torno a un centenar, se corresponde con varones. Algunos de ellos menores de edad, de tan solo catorce años. Lo normal, en cualquier caso, es que también haya mujeres. Se han obtenido todo tipo de enseres: estilográficas, cucharas, monedas...

Se estima que unos 1.400 seres humanos fueron asesinados y arrojados a fosas comunes en el camposanto onubense. A muchos los tiroteaban en las tapias, a otros en las cárceles y los hospitales, y luego eran transportados hasta aquí. También los traían de municipios cercanos como Gibraleón.

Excavación en el cementerio de Huelva. IDEAL

La mayoría fueron víctimas del 'terror caliente'. Los buscaban en sus casas o en sus trabajos y les descerrajaban un disparo en la cabeza.También hay muchos muertos por fusilamiento.

«Los patrones –explica Carrión– son bastante parecidos a los de Granada». «En Huelva no hubo guerra como tal, sino una fuerte represión contra la población civil».

La actividad continuará en los próximos años gracias a un convenio que se firmará con la Universidad de Granada.