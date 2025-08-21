Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exhumación de represaliados. IDEAL

La excavación de la UGR localiza 160 cuerpos de represaliados en el cementerio onubense

Entre los cadáveres recuperados, un chaval de tan solo catorce años

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:21

El equipo de la Universidad de Granada que está colaborando en la búsqueda de los bebés robados también está acometiendo, de forma paralela, la segunda ... campaña de exhumación de represaliados de la Guerra y la represión franquista en el Cementerio de la Soledad de Huelva. «El año pasado recuperamos 39 cuerpos y este ya llevamos 121», explica el profesor Francisco Carrión, al frente de un grupo de profesionales granadinos entre los que se encuentran antropólogos físicos y forenses, arqueólogos, restauradores y conservadores de materiales y técnicos y operarios. En total, veintitrés personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  2. 2

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas
  3. 3 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  4. 4

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  7. 7 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  8. 8 La Guardia Civil detiene a los dos menores que atracaron a una dependiente con un gran cuchillo para robarle 250 euros
  9. 9

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  10. 10 Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en vigor en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La excavación de la UGR localiza 160 cuerpos de represaliados en el cementerio onubense

La excavación de la UGR localiza 160 cuerpos de represaliados en el cementerio onubense