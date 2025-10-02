Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un experto de The Times señala sus mejores cervezas españolas y la Alhambra 1925 no falta. Ramón L. Pérez

Un experto de The Times señala sus mejores cervezas españolas y la Alhambra 1925 no falta

El columnista ha incluido hasta seis marcas nacionales en su selección

C. L.

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:42

Comenta

España siempre ha sido vista en el resto del mundo como un lugar más especializado en vino que en cerveza, algo que está cambiando. De hecho, Pete Brown, crítico de cerveza en el Reino Unido, ha incluido hasta seis marcas nacionales en su selección de las mejores maltas que se pueden encontrar en bares y supermercados británicos.

Este columnista en The Times y nombrado varias veces como Escritor Británico de Cerveza ha analizado diferentes marchas españolas y entre las que ha destacado está la granadina Alhambra Reserva 1925. Para Brown, se trata de un ejemplo claro de cómo España puede reinterpretar estilos clásicos con identidad propia, pues es una cerveza de estilo pilsner checo, que se distingue por su intensidad y cuerpo, sin perder frescura.

También ha hablado de la Damm Inedit, la primera en aparecer en su lista. Esta nació de la colaboración entre el equipo de Damm con el chef Ferran Adrià. El experto la define como una «lager gourmet», con notas «afrutadas y especiadas», y un final seco que hace que se quiera seguir bebiendo.

MÁS INFORMACIÓN

Otras mencionadas por Brown han sido la clásica Mahou, habitual en los bares de Madrid; Victoria Málaga, de la que destaca su sabor equilibrado y un toque a galleta; la Estrella Galicia, que describe como más artesanal; y por último, la Cruzcampo Especial, algo que ha generado mucha polémica entre los lectores españoles.

