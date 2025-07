De la estación de tren de Granada de la Señorita Pepis al Camarote de los Hermanos Marx

Javier F. Barrera Granada Martes, 1 de julio 2025, 18:31 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Inma se apresta a esperar la media hora que le queda de espera por retraso en el último tren que sale de Granada a Madrid pero sus pensamientos están en el tren del misterio que según el panel tenía que salir de la estación de Sants de Granada a Barcelona. «Mi hijo se ha chupado un retraso de una hora y al final el tren ha salido. El misterio es que en el panel pone que la salida ha sido cancelada. Pero mi hijo va dentro del tren! He preguntado en información y me han respondido que no saben dónde está ese tren Se les habrá perdido? Como puede ser que no sepa Renfe donde están sus trenes?».

El testimonio de Inma y del tren del misterio de su hijo es lo suficientemente descriptivo para entender lo que pasa a media tarde en la estación de tren de Granada de la Señorita Pepis, transformada este primero de julio en el Camarote de los Hermanos Marx.

El primero de julio se ha estrenado en Granada de la peor forma posible con caos, retrasos, desorganización y un servicio ferroviario «tercermundista».

Pero no hay que desesperarse. Algo bueno va a salir de esta confusa situación. Veamos. El AVE que llega de Madrid a Granada a las 16.52 acumula unos 22 minutos de retraso y llegará según los paneles informativos a las 18.27 horas.

Esto encandena con la salida del AVE de Granada a Madrid prevista para las 18.15h que, lógicamente, no va a poder ser por el retraso anterior. Así que el panel informa que la salida será a las 18.37h. Está situación supone que hay diez minutos para que los pasajeros bajen del tren, el servicio de limpieza deje los vagones espercojaos y los nuevos viajeros suban. «Si lo consiguen, record del mundo mundial», comenta un poco hasta las narices Enrique, que comienza con su novia sus vacaciones.

Nacho y su hija acaban de llegar a la estación. Se han pasado todo el día siguiendo la información del caos ferroviario. Quieren viajar a Madrid. «Llegó todo el día llamando a Renfe por teléfono y nadie responde al teléfono. Es una vergüenza». Aprovecha para preguntar a un vigilante jurado que chequea las maletas de los viajeros. Responde que mire los paneles informativos. Pregunta de nuevo si se puede pasar y le responde que sí. «Si queréis esperar en los andenes con la calor…».

Nuevos retrasos

El AVE de Madrid no llega a las 18.27 h. El panel informativo anuncia que a las 18.45 h. Esto ya es media hora de retraso. El dato sienta fatal en una estación de tren cansada, agotada.

«A las 18.21 horas el vigilante de seguridad da una voz en plan «viajeros al tren», como se decía antes. Son las 16.21 h y los viajeros comienzan a pasar el control camino de los andenes. El AVE procedente de Madrid tiene prevista su llegada a las 16.45 h. con media hora de retraso. Poco a poco, si tren tenía que haber salido ya, los viajeros ordenadamente salen al andén. Hay que batir un récord del mundo.