La autóctona avispa europea que habita en Granada puede contribuir a frenar a la invasora asiática GRÁFICO I. OLLO La 'vespa crabro' es una especie que compite por el hábitat contra la velutina y resulta inocua para el medio ambiente y para las personas que no sean alérgicas a las picaduras de estos insectos VANESSA SÁNCHEZ Granada Jueves, 1 agosto 2019, 00:34

En Dúrcal saltó la alarma hace unas semanas porque encontraron varias avispas de gran tamaño. Los vecinos de este municipio del Valle de Lecrín no dudaron en atrapar algunas para mostrarlas en el Ayuntamiento porque pensaron que eran las avispas asiáticas cuyas picaduras han provocado la muerte de varias personas en España alérgicas al veneno de este insecto. Sin embargo, al igual que en el caso de Cenes de la Vega la avispa encontrada es una especie autóctona, la vespa crabro, y aunque no es un depredador de la velutina puede ser la que frene el avance de la avispa foránea. Así defiende la técnica de Medio Ambiente del consistorio durqueño, Rocío Mancilla. Ella fue la persona que planteó la posibilidad de que en lugar de mover los nidos y matar a las avispas se las permita continuar en la zona del río Dúrcal que es donde se han encontrado para combatir así la posible llegada de la especie invasora de Asia.

«Contacté con el técnio responsable de la Diputación en Control de Faunas y Plagas Urbanas, Manuel Cañadilla, y aunque no hay mucha literatura al respecto concluimos que proteger la especie autóctona puede ser una forma de control de la avispa invasora«, explica Rocío Mancilla a IDEAL.

La técnica en Medio Ambiente puntualiza que esta especie no es que «se coma a la otra, si no que entra en una competeción por el hábitat en espacio y en recursos naturales». Además, la vespa crabro es una especie inocua a las poblaciones de abejas que habitan en Granada y este es uno de los riesgos para el medio ambiente y para la agricultura que acarrea la presencia de la velutina, la especie invasora, que caza y es depredadora de las abejas.

«La vespa crabro no es una especie protegida pero creemos que es importante informar a la población de que puede ser una forma de controlar la avispa invasora asiática y proteger nuestro hábitat», señala la experta en Medio Ambiente de Dúrcal. Además, «esta especie es inocuoa para las abejas, y para el ser humano, si no se padece ninguna alergia a su veneno». En este sentido, sgún Rubén Bueno, entomólogo, doctorado en Biología, director técnico de Laboratorios Lokímica y presidente de la European Mosquito Control Association (EMCA) defiende que es muy importante que la ciudadanía sepa diferenciar las especies autóctonas de las invasoras y resalta la importancia de «aprender a observar para poder conservar las especies de aquí frente a las que no lo son». Incide además en que la especie «vespa crabro no genera ningún daño y que solo sería recomendable retirar sus nidos en los casos en los que supongan un riesgo para la población, por ejemplo, que se encuentre en el patio de un colegio«. Rubén Bueno explica a IDEAL que la avispa asiática no está aún en Andalucía, pero tal y como aseguraba a este medio hace un mes «estará presente en toda la península dentro de diez años». Si bien aún no se han dado casos en Andalucía, la expansión de este insecto está siendo lenta.

Avispa velutina. / IDEAL

La alarma generada al encontrar la vespa crabro en Dúrcal no es nueva, ya había ocurrido en Cenes de la Vega. El motivo es que este avispón es de mayor tamaño que la avispa común. Sin embargo, hay varias características que las diferencian de la peligrosa avispa asiática. La vespa crabro tiene las patas, la cabeza y el tórax de color marrón, mientras que la velutina tiene las patas amarillas, la cabeza negra y el cuerpo entre el primer y segundo segmento presenta una banda fina amarilla mientras que en el cuarto segmento tiene unas franjas de color amarillo anaranjado.