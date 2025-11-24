Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La víctima sujeta el dispositivo Cometa que la mantiene geolocalizada para protegerla de su agresor. Pepe Marín
Víctima de violencia machista

«Aún no me he encontrado del todo, pero mi hijo y yo somos libres y estamos vivos»

Una granadina relata las humillaciones y agresiones que sufrió por parte de su ex y anima a más víctimas a denunciar

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:15

La primera agresión que sufrió Ana, nombre ficticio, fue a los seis meses de noviazgo. En medio de una discusión, su pareja la agarró de ... los pelos y la arrastró. Su maltratador, el que le hizo la vida imposible más de una década, lloró tan desconsoladamente que ella se lo creyó, perdonó y continuó con la relación. A su corta edad, cada piropo moldeaba sus gustos. «Eres muy guapa no tienes que pintarte o ponerte esa ropa que es de guarras», le decía él. Cada insulto ella lo asumía como una verdad absoluta. «Basura, no sirves para nada, eres manipulable» y otras mentiras que calaron tan hondo en su autoestima hasta tal punto que hoy todavía duda y se echa la culpa de lo que le hicieron.

