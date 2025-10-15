Una transición serena y eficiente

«No ha sido un año fácil», dijo la delegada de Movilidad, Ana Agudo. Dijo eso, y mucho más, en el día en el que ... la Policía Local de Granada celebraba con alegría su festividad de los patrones, los Ángeles Custodios.

MÁS INFORMACIÓN Ana Agudo aplaude la labor de la Policía Local en un año «complejo»

Como es habitual, hubo condecoraciones y distinciones, que llenaron de aplausos y emoción el encuentro, presidido por la alcaldesa, Marifrán Carazo, y que era el primero en el cargo del nuevo Intendente Principal Jefe, Rafael Domingo.

Orgullo para quienes recibieron felicitaciones públicas individuales por actuaciones meritorias, como las realizadas por Juan Carlos Extremera, Francisco Javier Sánchez, Daniel Caño, Miguel López, Alfonso Caballero y José María Vallejo; y también José Espinosa, Julio Gómez, José Antonio Delado, José Antonio Feixas, Francisco Abazolo, Armando Maldonado y Manuel Ruiz.

Hubo quienes recibieron no uno, sino dos reconocimientos por distintos motivos: por actuaciones meritorias, jubilación o medallas, caso de Miguel Ángel Cintado, José Antonio Benítez, Francisco Jiménez y Miguel Suárez. Un ejemplo de compromiso constante, dentro y fuera del servicio.

Son sólo una representación de los distinguidos. No en vano, tenemos una Policía Local profesional y preparada que lo mismo detiene a peligrosos delincuentes, que salva a una niña que se atragantó con un caramelo, localiza a una joven que amenazaba con suicidarse, o pasa las Navidades fuera de casa, lejos de la familia, para prestar sus servicios en Valencia, ayudando en la recuperación tras la DANA, como hicieron Alberto Rodríguez, Juan José Rojas, Óscar Gallego, José Antonio Páez o Enrique José Ávila.

Hubo igualmente reconocimientos para el doctor de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, toda una carrera dedicada a la medicina y con una trayectoria muy ligada al ámbito policial; el hoy jefe superior de Policía Nacional en Melilla, que ha dejado un recuerdo imborrable en nuestra provincia, Juan de Dios Piedra; el teniente de la Guardia Civil José Manuel Quirós; Encarnación Rodríguez, Marta Godoy, María Sagrario Añover y José Emilio Coronas, funcionarios; o el jefe de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz.

Hubo medallas de oro y de plata para distinguir el buen trabajo. En la primera de esas categorías las recibieron Manuel Morente, Manuel Pérez, Francisca Urbano, Jorge Torres, Miguel Ángel Garzón, Agustín Uceda, Francisco Javier Piña y José Luis Vallejo; y en la segunda, David Ortega, Antonio Esteban, Alberto Javier Calvente, Jesús Manuel Yeguas, Carlos Miguel Navarro y Francisco Javier Gallegos.

Lo más bonito de este acto es, sin duda, el cariño del grupo, el orgullo de las familias y, como dijo el jefe, la certeza de que cada persona –es lo que hay detrás del uniforme– sabe que su fuerza «no está en la autoridad» –que también– «sino en el ejemplo», ese que les mantiene cerca de la ciudadanía a la que sirven.

No puedo nombrarles a todos, lo siento, pero sí permitan que termine con quienes se han jubilado, y con todos los honores. Este año han sido Antonio Emilio Jiménez, Francisco Ramírez, Juan de Dios Moreno, Enrique Sánchez, Juan Agea y Fidel Sánchez. Y Sigfrido Sánchez, José Manuel Contreras, Emilio Palma, Justo Antonio Fernández, Antonio González y Jesús Morón. Otro aplauso grande, porque se lo merecen. Como todo el gran equipo de la Policía Local. Enhorabuena.