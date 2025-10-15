Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo. Blanca Rodríguez

Ana Agudo aplaude la labor de la Policía Local en un año «complejo»

La institución celebra la festividad de su patrón, el Ángel Custodio, con su tradicional acto de imposición de medallas y felicitaciones públicas a los agentes

IDEAL

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:57

Comenta

La Policía Local de Granada celebró ayer la festividad de su patrón, el Ángel Custodio, con su tradicional acto de imposición de medallas y felicitaciones públicas a los agentes que este año se han distinguido por su labor profesional, una oportunidad en la que la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha agradecido el trabajo de los agentes en un año que ha definido como «complejo».

«No ha sido un año fácil. Hemos vivido momentos de tensión, de incertidumbre y de mucha exigencia, que han puesto a prueba la capacidad de organización y la vocación de servicio de esta Policía Local, pero también ha sido un año en el que muchos habéis dado lo mejor de vosotros mismos, manteniendo el servicio con profesionalidad y sosteniendo la confianza ciudadana incluso en las circunstancias más difíciles», indicó la edil responsable del área.

En un solemne acto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla tras el tradicional pase de revista a los homenajeados en la Plaza de las Pasiegas y la posterior eucaristía en la Parroquia del Sagrario, Agudo señaló que durante un periodo de transición interna, José Antonio Rebollo y Juan Martínez asumieron responsabilidades de especial relevancia.

«Hoy quiero volver a agradecer públicamente a estos dos intendentes –apuntó– que dieron un paso adelante cuando la ciudad más los necesitaba. Tuvimos que afrontar decisiones complejas y coordinar numerosos operativos para garantizar la cobertura en momentos de gran actividad».

Semanas intensas

La concejala reconoció que fueron semanas «intensas», que exigieron un «esfuerzo extraordinario por parte de todos» y recordó que en junio se incorporó Rafael Domingo como nuevo jefe de Policía Local, «aportando una amplia experiencia y una clara vocación de servicio».

Ana Agudo no escondió que la Policía Local ha pasado por momentos «de preocupación y debate interno, y que el cuerpo ha estado bajo una presión inusual. Pero hoy, más que mirar atrás, quiero invitaros a mirar hacia adelante. Las crisis, por difíciles que sean, también enseñan. Nos obligan a mejorar procedimientos, a reforzar la comunicación, a recuperar la confianza mutua y a fortalecer la institución».

En el acto intervino también la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien trasladó su gratitud a los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de la Policía Local de Granada por su «dedicación y lealtad» con la ciudad y sus vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  4. 4

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  5. 5 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  6. 6 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  7. 7 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  8. 8 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  9. 9 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  10. 10

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ana Agudo aplaude la labor de la Policía Local en un año «complejo»

Ana Agudo aplaude la labor de la Policía Local en un año «complejo»