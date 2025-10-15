Ana Agudo aplaude la labor de la Policía Local en un año «complejo» La institución celebra la festividad de su patrón, el Ángel Custodio, con su tradicional acto de imposición de medallas y felicitaciones públicas a los agentes

La Policía Local de Granada celebró ayer la festividad de su patrón, el Ángel Custodio, con su tradicional acto de imposición de medallas y felicitaciones públicas a los agentes que este año se han distinguido por su labor profesional, una oportunidad en la que la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha agradecido el trabajo de los agentes en un año que ha definido como «complejo».

«No ha sido un año fácil. Hemos vivido momentos de tensión, de incertidumbre y de mucha exigencia, que han puesto a prueba la capacidad de organización y la vocación de servicio de esta Policía Local, pero también ha sido un año en el que muchos habéis dado lo mejor de vosotros mismos, manteniendo el servicio con profesionalidad y sosteniendo la confianza ciudadana incluso en las circunstancias más difíciles», indicó la edil responsable del área.

En un solemne acto celebrado en el Auditorio Manuel de Falla tras el tradicional pase de revista a los homenajeados en la Plaza de las Pasiegas y la posterior eucaristía en la Parroquia del Sagrario, Agudo señaló que durante un periodo de transición interna, José Antonio Rebollo y Juan Martínez asumieron responsabilidades de especial relevancia.

«Hoy quiero volver a agradecer públicamente a estos dos intendentes –apuntó– que dieron un paso adelante cuando la ciudad más los necesitaba. Tuvimos que afrontar decisiones complejas y coordinar numerosos operativos para garantizar la cobertura en momentos de gran actividad».

Semanas intensas

La concejala reconoció que fueron semanas «intensas», que exigieron un «esfuerzo extraordinario por parte de todos» y recordó que en junio se incorporó Rafael Domingo como nuevo jefe de Policía Local, «aportando una amplia experiencia y una clara vocación de servicio».

Ana Agudo no escondió que la Policía Local ha pasado por momentos «de preocupación y debate interno, y que el cuerpo ha estado bajo una presión inusual. Pero hoy, más que mirar atrás, quiero invitaros a mirar hacia adelante. Las crisis, por difíciles que sean, también enseñan. Nos obligan a mejorar procedimientos, a reforzar la comunicación, a recuperar la confianza mutua y a fortalecer la institución».

En el acto intervino también la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien trasladó su gratitud a los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de la Policía Local de Granada por su «dedicación y lealtad» con la ciudad y sus vecinos.