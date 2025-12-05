Seis jóvenes de distintos ámbitos reciben los galardones de la Subdelegación

Aunque pertenecientes a campos de trabajo y formas de vida variadas, les unen muchas cosas; por ejemplo, haber nacido después –mucho después– de proclamarse nuestra ... vigente Constitución, que cumple, justo hoy, cuarenta y siete años como un «pacto para seguir en libertad, en el que cada cual aporta su grano de arena», como destacó Ángela Hernández, teniente de la Guardia Civil, actualmente al mando del Puesto de Guadix en labores de Seguridad Ciudadana. Es graduada en Ingeniería de la Seguridad, máster en Dirección Operativa y diplomada en Policía Judicial.

Para ella fue una de las distinciones que compartió con Estefanía Montoro, graduada en Criminología e integrante de la Policía Nacional. En estos momentos está destinada a la UDYCO en Andalucía Oriental, donde dirige los dos grupos provinciales de investigación del tráfico de drogas a nivel nacional e internacional. No pudo evitar emocionarse al compartir su reconocimiento con su familia y sus compañeros, y recordó una de sus frases favoritas: «La cima de una montaña no es el final sino la base de la siguiente».

Bajo la presidencia del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, fue también protagonista del acto Francisco Javier Bailén, que recordó algunas cifras que marcan la diferencia en la forma de vida después de estas casi cinco décadas, desde el aumento de la esperanza de vida o el descenso del porcentaje de personas adultas sin estudios. Él es doctor en Física y Ciencias del Espacio e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), especializado en el desarrollo de instrumentos para telescopios solares de nueva generación.

No pudo estar Sergio Rodelas, futbolista ya consolidado que se formó en la cantera del Granada CF, con una prometedora carrera, incluida su convocatoria para la Selección Española sub-21. Fue su padre, Antonio Rodelas, el que dio las gracias en nombre del jugador.

Todo muy emotivo como lo fueron las palabras de May Ayamonte, graduada en Estudios Ingleses, con trece novelas ya en su haber y volcada en la docencia en escritura creativa y fomento de la lectura. May no dudó en recordar que «la literatura puede cambiar el mundo».

Y completando la orla, Tamara Rodríguez, médica de Familia en el Centro de Salud Almanjáyar. Graduada también en Enfermería, pertenece a Médicos del Mundo en Andalucía, y trabaja en contextos vulnerables, población migrante e inclusión social, además del proyecto radiofónico 'Mujeres de Cerca'. En sus palabras expresó un deseo claro, consciente de que la Constitución abrió un camino de libertad: «Ahora tenemos un compromiso: saber qué hacemos con ella».