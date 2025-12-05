Subdelegación pone rostro joven a la Constitución en su 47 aniversario

La Subdelegación del Gobierno ha dado el protagonismo a los jóvenes en la celebración del 47 aniversario de la Constitución. Francisco Javier Bailén, del Instituto ... de Astrofísica; la escritora May R. Ayamonte; el futbolista Sergio Rodelas Pintor; la doctora Tamara Rodríguez Pola; la guardia civil Ángela Hernández; y la policía nacional Estefanía Montoro pusieron rostro a los valores democráticos y constitucionales con discursos en los que destacaron el sistema de libertades en el que todos nacieron.

El doctor en Física y Ciencias del Espacio Francisco Javier Bailén hizo un recorrido opr algunos de los cambios en positivo que se han producido en estas cinco décadas: más esperanza de vida, menos mortalidad infantil o más acceso a la formación fueron algunos de los asuntos que pusieron sobre la mesa. «Pongamos la Constitución al servicio de los ciudadanos para que la mejore la calidad de vida de la gente», apostilló, con referencias a la importancia en la sanidad y la educación pública o el acceso a la vivienda.

La escritora May R. Ayamonte fue otra de las que recogió su reconocimiento de la mano del subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, que dedicó su premio a las mujeres que abrieron camino. Recordó que su novela tiene una perspectiva de género, pero también una carga social y política, porque entiende que puede ser transformadora.

El futbolista Sergio Rodelass Pintor fue el único que no pudo asistir a la ceremonia porque no tuvo tiempo de regresar de Tenerife, donde el Granada CF, su equipo, jugó ayer partido de Copa del Rey. Su progenitor puso en su boca el agradecieimiento de su hijo por el reconocimiento, al tiempo que destacó su orgullo por el esfuerzo de Rodelas que, a su juicio, demuestra que con esfuerzo se puede conseguir cualquier objetivo.

Aún quedaban otras tres mujeres por recibir el aplauso y el galardón. Tamara Rodríguez pola, en el ámbito social. Es aragonesa de nacimiento, pero como ella misma dijo, ya granadina de corazón y hasta de acento. Doctora especialista en medicina familiar y comunitaria en el centro comunitario de Almanjáyar, agradeció al barrio en el que desarrolla su labor todo lo que ha aprendido, así como a sus compañeros de Médicos del Mundo Andalucía. «He aprenddio que el código postal te marca más que otras cosas», aseveró, al tiempo que aseguro que trabajar en ese centro sanitario la sitúa en un lugar en el mundo. «Esto es un homenaje a todasl as mujers que han sostenido la democracia», dijo.

Mención por su labor en seguridad fueron para la guardia civil Ángela Hernández y la poicía nacional Estefanía Montoro. La primera apuntó que el reconocimiento era un aliciente para seguir trabajando. «Tenemos la suerte en haber nacido en un país con libertad y tenemos la obligación de cuidarlo», aseveró. Por su parte, Montoro, visiblemente emocionada, agradeció a sus compañeros, su familia y amigos su apoyo y les dedicó parte del galardón. «Esto es conscuencia del trabajo de mi unidad», aseveró. «La defensa de los valores constitucionales es loq ue nos acompaña cada día», dijo.

La entrega de los reconocimientos estuvo precidida de un debate a cargo de las creadoras de contenido 'Carmen de Granada' y Marta de 'Patenado Granada', moderadas por la investigadora en Derecho Constitucional Marta Lucena. Ellas pusieron sobre la mesa los límites de la libertad de expresión, la democratización de la influencia lograda a través de las redes sociales y el contrapeso del algoritmo.