Los homenajeados, junto al subdelegado del Gobierno en Granada.

Ariel C. Rojas

Subdelegación pone rostro joven a la Constitución en su 47 aniversario

Un doctor en Física, una escritora, una médico, un futbolista y dos agentes de Policía y Guardia Civil, reciben el reconocimiento por su defensa de los valores constitucionales

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:31

Comenta

La Subdelegación del Gobierno ha dado el protagonismo a los jóvenes en la celebración del 47 aniversario de la Constitución. Francisco Javier Bailén, del Instituto ... de Astrofísica; la escritora May R. Ayamonte; el futbolista Sergio Rodelas Pintor; la doctora Tamara Rodríguez Pola; la guardia civil Ángela Hernández; y la policía nacional Estefanía Montoro pusieron rostro a los valores democráticos y constitucionales con discursos en los que destacaron el sistema de libertades en el que todos nacieron.

