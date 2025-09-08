Encargan un estudio para valorar que la Casa de los Mascarones sea BIC

En este mes de septiembre cargadísimo de eventos culturales –Bienal, festival Cau, Granada Sound, Zaidín Rock...– habrá uno de enorme relevancia patrimonial. El día 26 ... se inagurará en la Catedral una impresionante exposición con motivo del 300 aniversario de la muerte de José de Mora –realmente ya han pasado 301 años– y se hablará mucho de la vida y obra del genio granadino del Barroco. Así que, antes o después, saldrá a colación la Casa de los Mascarones, del Albaicín, construida en el siglo XVI, donde tuvo su taller y donde hizo obras tan interesantes como el Cristo de la Misericordia.

Pues bien, este caserón morisco situado en el número 20 de la calle Pagés fue actualidad a principios de julio por su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio por estar en estado ruinoso. Y volverá a serlo en lo que resta de año porque la Delegación de Cultura ha encargado un estudio a un grupo de expertos, que estará finalizado a lo largo del otoño, para que la Comisión de Patrimonio determine si se inicia la incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. No hemos de olvidar que la Casa de los Mascarones está enclavada en el corazón del Albaicín, un barrio catalogado como Patrimonio de la Humanidad.

Carmen de los Mascarones. CABRERO

«Este tipo de decisiones –comenta el delegado de Cultura, David Rodríguez– no pueden adoptarse de forma arbitraria, sino a partir de datos objetivos». De ahí que se haya requerido el concurso de un equipo multidisciplinar de grandes investigadores que, según ha podido saber este periódico, está formado por el arqueólogo Ángel Rodríguez, el arquitecto Antonio Orihuela y el paisajista José Titos. «El texto lo tendremos a lo largo del otoño», dice Rodríguez, quien recalca que la posible calificación de BIC depende de la Comisión de Patrimonio. Estamos hablando de una propiedad privada.

El hogar de Soto de Rojas

Y es que la Casa de los Mascarones no fue solo el estudio de José de Mora, también fue el hogar de Soto de Rojas donde, en su parte trasera, se ubicaba el famoso jardín cantado por Soto, uno de los poetas más importantes del Siglo de Oro en su libro 'Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos' (1652). Versos a los que se refiere Federico García Lorca en 1927: «Soto de Rojas se encierra en su jardín para describir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves. Aires medio moriscos, medio italianos, que mueven todavía las ramas, frutos y boscajes de su poema».

El aspecto actual de la finca dista mucho de corresponderse con el que tuvo en su origen. Esta zona de Granada se encontraba extramuros hasta el siglo XIV, sin que presentara una ubicación de tipo urbano. A mediados del XIV se cercó el arrabal del Albaicín con la erección de la muralla conocida como la de Don Gonzalo. A partir de ese momento surgieron núcleos dispersos de viviendas entre amplios espacios agrícolas y pequeños cementerios islámicos. En el XVI se hicieron muchas más viviendas, al concentrarse buena parte de la población morisca. Es cuando se construyó los Mascarones y las casas que, posteriormente, Soto de Rojas compró como solares para incorporarlas como carmen.

Hay mucha documentación que evidencia la relación de la Casa de los Mascarones y su entorno con Soto de Rojas. La recopiló uno de sus dueños, José Ladrón de Guevara, y posteriormente la publicó Antonio Gallego Morell por las referencias que se han hallado en el Archivo Histórico Municipal de Granada.