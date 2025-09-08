Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado actual de la Casa de los Mascarones, en un estado de conservación muy deficiente. J. E. CABRERO

Patrimonio de Granada

Encargan un estudio para valorar que la Casa de los Mascarones sea BIC

El inmueble, donde estuvo el estudio de José de Mora y vivió Soto de Rojas, ha entrado en la Lista Roja del Patrimonio por su estado ruinoso

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:06

En este mes de septiembre cargadísimo de eventos culturales –Bienal, festival Cau, Granada Sound, Zaidín Rock...– habrá uno de enorme relevancia patrimonial. El día 26 ... se inagurará en la Catedral una impresionante exposición con motivo del 300 aniversario de la muerte de José de Mora –realmente ya han pasado 301 años– y se hablará mucho de la vida y obra del genio granadino del Barroco. Así que, antes o después, saldrá a colación la Casa de los Mascarones, del Albaicín, construida en el siglo XVI, donde tuvo su taller y donde hizo obras tan interesantes como el Cristo de la Misericordia.

