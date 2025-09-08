Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada a la Casa de los Mascarones. J. E. CABRERO

La casa del jardín paradisíaco de Granada que debe su nombre a los rostros de la fachada

La tertulia del Rinconcillo, de Federico García Lorca, colocó una placa en 1926 alusiva a Soto de Rojas que aún se conserva

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

La Casa de los Mascarones recibe su denominación por las máscaras o rostros que la decoran. La fachada se forma con dos reducidos frentes dispuestos ... en escuadras.La portada de ingreso consiste en un sencillo arco, ligeramente apuntado, hecho de dovelas de ladrillo y enmarcado por un alfiz. Sobre ella se dispone un voladizo, un elemento constructivo característico de la arquitectura doméstica medieval que permitía aumentar la superficie de las habitaciones. Este consta de dos pisos. En el primero se abre un balcón con una inscripción de cerámica granadina instalada en 1926 por la tertulia literaria del Rinconcillo en recuerdo a Soto de Rojas y su jardín paradisíaco.

