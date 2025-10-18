Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada

La Guardia Civil de Granada ha tenido que recurrir a uno de sus autobuses celulares para trasladar al penal de Albolote a 16 de las ... personas detenidas en la gran redada antidroga desarrollada por el propio instituto armado el pasado miércoles 15 de octubre. La operación se extendió al mismo tiempo por media docena de localidades de la provincia, además del barrio de Haza Grande, en la capital, y fueron arrestados casi una treintena de presuntos narcos.

Diecinueve de ellos han comparecido este sábado 18 de octubre en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, cuyo titular ha ordenado el ingreso en prisión de 16 de ellos, mientras los tres restantes han quedado en libertad, según las fuentes consultadas por IDEAL.

Decenas de familiares de los arrestados se han apostado en el exterior del edificio judicial para aguardar el resultado de los interrogatorios y conocer el destino de sus allegados. Varios de los parientes de los supuestos traficantes fueron provistos de sillas de playa para hacer más llevadera la espera.

La zona estuvo acotada y no se registraron incidentes.

Tras un trajín que se prolongó durante toda la mañana, un autocar 'jaula' de la Benemérita partió hacía la cárcel de Albolote con 16 'pasajeros' forzados a bordo.

Los hechos

La batida de la Guardia Civil afectó, entre otros, a los municipios de Cogollos de Guadix, Atarfe, Cenes de la Vega, Santa Fe o Pulianillas. Y, en la ciudad, concretamente en Haza Grande, barrio perteneciente al distrito Albaicín, hubo una decena de registros. En total, el número de entradas a viviendas superó el medio centenar. La investigación la llevó a cabo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada del instituto armado.

La intervención también alcanzó a las provincias de Málaga y Valencia, con un número total de agentes desplegados que superó los 400. Sobre el terreno trabajaron efectivos de Policía Judicial, el servicio cinológico, el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) o la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), entre otras. El resultado fue el hallazgo e incautación de más de 16.000 plantas de marihuana, armas de fuego -cortas y largas- y una importante suma de dinero. Solo en una vivienda de Haza Grande se hallaron 120.000 euros.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, defraudación del fluido eléctrico y blanqueo de capitales. En este sentido, los agentes bloquearon cuentas bancarias e inmuebles.