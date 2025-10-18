Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operación desarrollada el miércoles 15 por Guardia Civil.

Ver 26 fotos
Operación desarrollada el miércoles 15 por Guardia Civil. Pepe Marín

Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada

La decisión ha sido adoptada por el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe y el instituto armado ha necesitado un autobús para llevar al presidio a los sospechosos

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:45

Comenta

La Guardia Civil de Granada ha tenido que recurrir a uno de sus autobuses celulares para trasladar al penal de Albolote a 16 de las ... personas detenidas en la gran redada antidroga desarrollada por el propio instituto armado el pasado miércoles 15 de octubre. La operación se extendió al mismo tiempo por media docena de localidades de la provincia, además del barrio de Haza Grande, en la capital, y fueron arrestados casi una treintena de presuntos narcos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  3. 3

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  4. 4 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  6. 6

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  7. 7 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  8. 8

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  9. 9 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  10. 10 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada