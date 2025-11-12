Los empresarios respaldan a la Diputación de Granada: «No pueden tolerarse menosprecios»

El vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios y gerente de Cámara Granada, Joaquín Rubio estaba sentado en la Mesa del aeropuerto y se ha ... visto sorprendido por el enfrentamiento que han mantenido los presidentes de las diputaciones de Granada y Jaén. Tras el episodio, Rubio ha mostrado su preocupación por la situación que se ha producido y ha llamado al consenso pero a la vez se ha alineado con el presidente de la Diputación provincial de Granada, Francisco Rodríguez, respaldando el esfuerzo que, en su opinión, están realizando desde la institución provincial.

El vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios y gerente de Cámara Granada, Joaquín Rubio, ha asegurado así que «no pueden tolerarse faltas de respeto ni menosprecios al esfuerzo que viene haciendo la Diputación de Granada para sumar nuevas conexiones aéreas». En todo caso, Rubio también se ha mostrado convencido de que las instituciones deben seguir dialogando y trabajando de forma coordinada para mejorar la oferta de vuelos, y ha reclamado a la Diputación de Jaén un compromiso económico real que contribuya a sacar el máximo potencial al aeropuerto.

En ese sentido, Joaquín Rubio -que ha estado acompañado en la Mesa del Aeropuerto por Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada- ha recordado la postura de los empresarios granadinos que ya fue trasladada por el presidente de CGE y Cámara Granada, Gerardo Cuerva, en el desayuno empresarial organizado el pasado 17 de octubre.

«Creemos, y así lo hemos trasladado en la reunión, que Granada necesita un plan estratégico para las conexiones aéreas, en el que analicemos la potencialidad del aeropuerto de Granada y valoremos las verdaderas necesidades de la provincia y del tejido empresarial», ha explicado Rubio.

Para los empresarios granadinos, tal y como quedó recogido en el estudio sobre las conexiones realizado por Cámara Granada y la CGE en colaboración con la Universidad de Granada, la prioridad es mejorar y ampliar las conexiones con Madrid y Barcelona, así como sumar nuevos vuelos a Galicia y Levante.