La reunión de la Mesa del Aeropuerto. IDEAL
Mesa del Aeropuerto

Los empresarios respaldan a la Diputación de Granada: «No pueden tolerarse menosprecios»

El vicepresidente de la CGE llama al consenso en torno al aeropuerto, tras la polémica Mesa y pide un plan estratégico para impulsar los vuelos

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:01

El vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios y gerente de Cámara Granada, Joaquín Rubio estaba sentado en la Mesa del aeropuerto y se ha ... visto sorprendido por el enfrentamiento que han mantenido los presidentes de las diputaciones de Granada y Jaén. Tras el episodio, Rubio ha mostrado su preocupación por la situación que se ha producido y ha llamado al consenso pero a la vez se ha alineado con el presidente de la Diputación provincial de Granada, Francisco Rodríguez, respaldando el esfuerzo que, en su opinión, están realizando desde la institución provincial.

