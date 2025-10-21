La empresa holandesa que invita a sus compatriotas a viajar a Granada por «la Alhambra, sus miradores, patios y tapas»

Camilo Álvarez Granada Martes, 21 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El aeropuerto de Granada estrenó la línea internacional con Ámsterdam el 30 de septiembre de 2024. Tras la despedida del vuelo Granada-Londres y con el de París con fecha de caducidad (está programado, en principio, hasta el 25 de octubre, según ha confirmado Vueling), el de Ámsterdam se queda como único vuelo internacional a la espera de que empiece a funcionar el de Nantes, que arranca en diciembre, y de confirmar nuevos vuelos a Oporto y Reino Unido.

En el estreno de la línea entre Granada y Ámsterdam, la compañía realizó una estimación inicial. Su objetivo era mover 30.000 viajeros al año, un cifra que ha alcanzado en ocho meses. De enero a agosto de 2025 ya ha movido esa cantidad de usuarios, por lo que los datos sonríen a la compañía low cost con sede en Países Bajos.

De hecho, desde la empresa aseguran que la línea está consolidada por la gran aceptación de los usuarios. «Granada es una incorporación maravillosa a nuestra red. Desde el lanzamiento de nuestra ruta directa entre Ámsterdam y Granada en 2024, hemos observado un gran interés por parte de nuestros pasajeros por descubrir Andalucía», expresan desde Transavia.

La línea comenzó en septiembre del año pasado con dos vuelos semanales (los lunes y los viernes) y ahora han anunciado que para el verano de 2026 -a partir de abril-, operarán tres vuelos semanales en esta ruta. Los billetes ya están a la venta.

Entre otras cosas, porque muchas agencias de viajes venden las bondades de la ciudad y han conseguido atraer a muchos viajeros neerlandeses. Por ejemplo DutchFlyGuys, que ha lanzado un mensaje anunciando ofertas para conocer Granada.

«Súper barato con el Holiday Discounter a Granada con un vuelo desde Schiphol (aeropuerto de Ámsterdam). Ciudad de patios y tapas, la Alhambra y miradores con Sierra Nevada al fondo. Te alojarás en un excelente hotel cerca del centro. Cálido, acogedor y económico», promete esta compañía de viajes holandesa.