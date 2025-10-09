Al menos dos heridos en una colisión múltiple en la Circunvalación a la altura de Albolote
Se han movilizado los servicios sanitarios y Guardia Civil de Tráfico
S. P.
Jueves, 9 de octubre 2025, 14:56
Un choque con cuatro vehículos implicados ha tenido lugar este jueves sobre las 14.15 horas en la Circunvalación de Granada, concretamente, a la altura de Albolote. El accidente ha dejado al menos dos personas heridas y ha provocado rentenciones en la GR-30.
El 112 ha informado a este periódico de que el choque se ha producido en el kilómetro 4 de la GR-30 y se han movilizado los servicios sanitarios y Guardia Civil de Tráfico.
Por el momento se desconoce el estado de las personas heridas, aunque una de ellas parece presentar dolores en el cuello, según indican desde el 112.