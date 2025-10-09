Controlado un incendio en un camino rural entre Belicena y Santa Fe El origen de las llamas ha sido una quema descontrolada de rastrojos en un terreno privado

Sandra Martínez Jueves, 9 de octubre 2025, 15:25 Comenta Compartir

La quema descontrolada de rastrojos en un camino rural entre Belicena (Vegas del Genil) y Santa Fe ha provocado un incendio que está controlado actualmente por los Bomberos de Diputación. Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico.

El aviso ha llegado a las 13.20 horas. Las llamas se han iniciado en un maizal. No obstante, no se ha registrado ningún herido por los hechos.