Francis Rodríguez y Marta Nievas a su salida de la Mesa del Aeropuerto. Pepe Marín

La Diputación de Granada seguirá en solitario la búsqueda de nuevos vuelos

La institución provincial asegura que estará en las negociaciones clave como la gestión de un avión madrugador para Madrid y recuerda que llegarán dos conexiones nuevas el mes que viene

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

La Diputación de Granada abandonó la Mesa del Aeropuerto este miércoles después de once años, porque «no encontró respaldo a sus propuestas económicas por parte ... de la Diputación de Jaén». También porque, según indicó el presidente granadino, Francis Rodríguez, él no está para aguantar «las faltas de respeto de nadie». Él, según indica, está para gestionar vuelos algo que hará ahora en solitario, pero que, defiende, siempre lo han hecho sin aliados.

