La Diputación de Granada seguirá en solitario la búsqueda de nuevos vuelos
La institución provincial asegura que estará en las negociaciones clave como la gestión de un avión madrugador para Madrid y recuerda que llegarán dos conexiones nuevas el mes que viene
Granada
Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:28
La Diputación de Granada abandonó la Mesa del Aeropuerto este miércoles después de once años, porque «no encontró respaldo a sus propuestas económicas por parte ... de la Diputación de Jaén». También porque, según indicó el presidente granadino, Francis Rodríguez, él no está para aguantar «las faltas de respeto de nadie». Él, según indica, está para gestionar vuelos algo que hará ahora en solitario, pero que, defiende, siempre lo han hecho sin aliados.
«La Mesa del Aeropuerto era un mero repaso técnico a los datos. No se convocaba desde 2023 y yo había pedido su convocatoria sin éxito. La pidió la Diputación de Jaén y cuando les solicité apoyo económico para traer vuelos vi que no habría colaboración. Además me saltaron con unos datos falsos de vuelos, que esta Diputación se los había cargado, cuando desde que llegamos se ha pasado de 11 a 15 conexiones», apunta Francis Rodríguez.
La Diputación granadina buscará sola nuevas conexiones, algo que ya venían haciendo de ese modo. «En cuando hemos buscado la ayuda económica de Jaén esto ha saltado por los aires», reitera Rodríguez.
Lo que tienen claro desde la institución provincial es que se rodearán y trabajarán con los agentes sociales como los empresarios y que volverían a la Mesa del Aeropuerto «con otros actores», es decir, si se saliese la Diputación de Jaén. Apuntan desde Diputación que se sumarán a los empresarios granadinos a la hora de negociar con Iberia que el avión de Madrid sea más madrugador y que la Cámara de Comercio les acompañó ya en acciones promocionales como las de Nueva York o China.
París y Roma
«Teniendo en cuenta que nuestras competencias son las de promoción, se van a seguir destinando recursos el año que viene para cerrar acuerdos que permitan nuevas conexiones internacionales a Milán, París y Roma». Mientras tanto, llegarán los dos nuevos vuelos con financiación de Diputación como son Santander y Nantes.
También siguen la negociación de Oporto y se busca un vuelo para Reino Unido, con este método de la financiación de la promoción en las propias aerolíneas y la negociación de vuelos de manera directa.
Diputación está diseñando un amplio paquete de acciones promocionales a nivel nacional e internacional, según señala el presidente Francis Rodríguez, que indica que las compañías reclaman este apoyo económico y que, sin él es complicado captar vuelos. «Muestra de nuestro interés es el aumento del presupuesto de 2,8 a 4,8 millones en dos años y el presupuesto sigue incrementándose», apunta Rodríguez.
