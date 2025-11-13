Pedro Fernández apela a la Diputación a volver a la Mesa del Aeropuerto para impulsarlo con «consenso»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha resaltado este jueves la importancia de la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y ... ha llamado a la Diputación granadina a «volver a sentarse» en este órgano aglutinador de esfuerzos entre administraciones y agentes sociales para impulsar el aeródromo ubicado en Chauchina, en el área metropolitana granadina, desde el «consenso».

Preguntado por los medios sobre el abandono de la Mesa del Aeropuerto por la Diputación de Granada este pasado miércoles en una rueda de prensa en la Subdelegación granadina en la que ha repasado los acuerdos adoptados en el seno del último Consejo de Ministros y su impacto en Andalucía, Fernández ha hecho hincapié en la importancia de que se haya decidido que este órgano por el aeródromo Federico García Lorca se reúna «dos veces al año como mínimo de manera ordinaria».

«Me parece que es fundamental el consenso», ha aseverado Fernández, quien ha incidido en la necesidad de trabajar conjuntamente para «recuperar cuantos vuelos internacionales sean posibles». En este contexto, ha calificado de «irresponsabilidad muy grande» que el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, se levantara de la mesa y anunciara que la institución abandona este órgano.

Rodríguez señaló este pasado miércoles a los medios, tras levantarse de la mesa en la reunión convocada en la Subdelegación del Gobierno granadina, que lo hacía por la «falta de respeto» que adujo había recibido por parte de su homólogo en Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, a cuenta de las inversiones para la promoción de vuelos.

Para Fernández, «no es de recibo que alguien que representa a todos los pueblos de la provincia» de Granada se mueva en su opinión por «intereses personales, particulares» en una «reacción absolutamente fuera de lugar» para la que dijo que no hubo «razones» pues la reunión se habría desarrollado en términos de «consenso».

El delegado ha señalado también que las «instituciones que tienen que velar fundamentalmente» por la promoción «y por el refuerzo para hacer» que el relativo al Aeropuerto Federico García Lorca «sea un destino atractivo y por lo tanto los vuelos decidan establecerse» en él «son especialmente los de ámbito más local», como los ayuntamientos o la Diputación, así como, ha añadido, la Junta de Andalucía, «que lo viene haciendo ya» en otros aeropuertos como los de Sevilla o Málaga «con promociones permanentes» o el de Jerez de la Frontera con otras «más específicas».

«Lo que pedimos para Granada y lo que se viene pidiendo para Granada es esa misma implicación», ha añadido el delegado, para quien «compete a todos con absoluta seriedad, rigurosidad y representando a las distintas administraciones y a los sectores directamente implicados, sindicatos, asociaciones empresariales específicas de hostelería, de comercio, y fundamentalmente turísticas, es trabajar» en esa línea.

Ha instado así a Rodríguez a que la Diputación vuelva a la Mesa del Aeropuerto para que el Federico García Lorca «cada vez tenga más vuelos» y ha defendido las inversiones del Gobierno en el aeródromo en el que ha asegurado que «el problema no es la infraestructura».