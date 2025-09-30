Diputación comprará el edificio del Banco de España antes de diciembre

Después de adquirir el castillo de La Calahorra y abrirlo al público en dos meses, la Diputación sumará a su catálogo patrimonial el emblemático edificio ... del Banco de España -en la Gran Vía-, que convertirá en un gran espacio cultural con exposiciones fijas e itinerantes y lugar para la música y el resto de expresiones artísticas. Será un gran contenedor de encuentros y actos para impulsar la candidatura de la Capitalidad Cultural y un activo que quedará para la ciudad y la provincia.

La compra del edificio es inminente. De hecho, a través de un pleno, la Diputación ya realizó la modificación de crédito para liberar el dinero. El inmueble se comprará por 9,2 millones de euros que salen de los fondos del servicio tributario (5,4) y otros 3,7 millones de un crédito antiguo, que nunca se había invertido.

La adquisición del Banco de España es inminente. De hecho, se están realizando los últimos trámites administrativos para poder comprar el edificio, que es de la Junta de Andalucía. Antes del mes de diciembre, según las fuentes provinciales preguntadas por IDEAL, la compra se tiene que efectuar ya que el dinero está liberado y dispuesto para ello.

Desde la Junta indicaron en su momento, que la venta de este inmueble es una pieza clave para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, que irá en el Cubo, edificio que ha comprado la administración andaluza por 21,5 millones de euros. La Fiscalía Superior, actualmente en el Banco de España, se mudará a la Real Chancillería, con iguales o mejores espacios y prestaciones y así se agruparán los servicios jurídicos regionales. Para eso tendrán que salir las secciones judiciales de la Audiencia que irán al Cubo.

Desde Diputación explicaron que la parte donde ahora está la Fiscalía, seguirá siendo administrativa y que acogerá las dependencias del Servicio Provincial Tributario. Por tanto, el resto del edificio podrá utilizarse desde el primer día de su compra. La compra del edificio responde también a la necesidad de dotar a este servicio de unas instalaciones que refuercen su imagen institucional y operativa. Se pretende crear un ecosistema de trabajo integrado que facilite la colaboración entre el sector público y la sociedad civil.

La diputación que preside Francis Rodríguez ya está pensando qué utilidad cultural darle a este gran espacio. Para eso se ha creado el área de Gestión de Bienes Culturales -que llevará el diputado Nicolás Navarro-.

Museo de ilustres

el Bando de España será un espacio cultural en el que realizar conciertos y mostrar exposiciones con diferentes temáticas. Además tendrá un espacio museístico fijo que, aunque todavía está por definir, estará dedicado a granadinos ilustres. En concreto, se podría utilizar el gran espacio que constituyen los ocho grandes pisos en los que vivía el personal del Banco de España. En realidad, el edificio es grande y el servicio tributario provincial empleará solo el 15% del inmueble. El resto, será cultural.

El museo estará dedicado a granadinos ilustres como Cristóbal Colón, que firmó aquí las capitulaciones; Mariana Pineda; Francisco Javier de Burgos, el doctor Olóriz, Emperatriz Eugenia o Federico García Lorca. Se reconocerán profesionales o artistas que no tienen su espacio para conocer su historia o para profundizar en los de más relumbrón. La idea es que sea un museo moderno, en el que con la inteligencia artificial se puedan adquirir los conocimientos y sobre todo vivir experiencias inmersivas.

El gran museo de la provincia está pensado para otro gran espacio que quiere adquirir la Diputación. Para estos planes se baraja el céntrico edificio de Correos, aunque aún habrá que perfilar los detalles de esta compra.

