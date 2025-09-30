Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El edificio del Banco de España será en breve de la Diputación. Pepe Marín

Diputación comprará el edificio del Banco de España antes de diciembre

La institución provincial invertirá 9,2 millones de euros en recuperar este edificio, en el que se quedará la Fiscalía temporalmente, y que se convertirá en un gran espacio para la cultura

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

Después de adquirir el castillo de La Calahorra y abrirlo al público en dos meses, la Diputación sumará a su catálogo patrimonial el emblemático edificio ... del Banco de España -en la Gran Vía-, que convertirá en un gran espacio cultural con exposiciones fijas e itinerantes y lugar para la música y el resto de expresiones artísticas. Será un gran contenedor de encuentros y actos para impulsar la candidatura de la Capitalidad Cultural y un activo que quedará para la ciudad y la provincia.

