Visita a la Casa Dengra de Baza. Ideal

La Casa Dengra de Baza y la del Marqués, de Loja, se sumarán al patrimonio provincial

Diputación tendrá sedes en todas las comarcas para acercar sus servicios

Laura Ubago

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:11

La Diputación quiere adquirir edificios emblemáticos en cada una de las comarcas y acercar así sus servicios a los vecinos. En Baza se comprará la ... Casa Dengra (por 1,2 millones), que permitirá un ahorro anual de 30.000 euros en alquileres, una cantidad que podrá destinarse a reforzar otras iniciativas en la comarca.

