La Casa Dengra de Baza y la del Marqués, de Loja, se sumarán al patrimonio provincial

La Diputación quiere adquirir edificios emblemáticos en cada una de las comarcas y acercar así sus servicios a los vecinos. En Baza se comprará la ... Casa Dengra (por 1,2 millones), que permitirá un ahorro anual de 30.000 euros en alquileres, una cantidad que podrá destinarse a reforzar otras iniciativas en la comarca.

La institución provincial, que dirige Francis Rodríguez, quiere que este espacio sea también una puerta a la cultura, con exposiciones itinerantes donde puedan mostrar las obras de la Diputación y que se convierta en un lugar de encuentro para proyectos de alcance, como el Geoparque.

El proceso de compra de la Casa Dengra ya está en marcha. Se necesita recorrer el proceso administrativo habitual en estos casos, ya que primero tiene que renunciar la Junta a su adquisisión.

En Loja, la Diputación podrá desplazar sus instalaciones a la Casa del Marqués, un inmueble que cederá el Ayuntamiento lojeño, y donde se instalarán servicios sociales y ciudadanos además de tener cabida también para la cultura.

Ampliar Mirador en el convento de la Concepción de Guadix.

Mientras tanto, se redacta el proyecto de la primera fase de rehabilitación del convento de la Concepción de Guadix. La obra, que se adjudicará a principios de 2026, consistierá en mejorar la capilla, donde irá el museo de la Semana Santa y la fachada.

El edificio del convento, con más de 1.800 metros cuadrados de superficie construida, cuenta con cuatro plantas donde se distribuyen distintos espacios, desde el claustro, capilla y servicios comunes en la planta baja hasta áreas dedicadas a noviciado, celdas y otras dependencias en las plantas superiores. El complejo incluye también un amplio huerto y patios interiores, que serán restaurados para su adaptación a sus nuevos usos. El valor histórico y artístico del inmueble, que se encuentra en pleno conjunto histórico de Guadix y muy próximo a la Catedral y el teatro romano, ha sido uno de los factores decisivos para su adquisición.