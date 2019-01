Diez días de cortes en Zona Norte: «A veces no me pincho la insulina porque me da miedo hacerlo sin luz» María, con una linterna. / PEPE MARÍN Los vecinos de La Paz se manifiestan ante el Ayuntamiento para protestar por los cortes de luz «durante horas» desde hace diez días JAVIER MORALES Martes, 22 enero 2019, 13:35

A las cinco de la tarde, los termómetros del barrio de La Paz –como los de toda Granada– inician su descenso en picado hacia las heladas previas al amanecer: nueve grados y bajando. Los últimos rayos de sol ya no calientan en la Zona Norte de la capital. El suministro eléctrico acaba de volver tras el corte de la una del mediodía –varios vecinos coinciden en la hora– y hay quien todavía no ha encendido las luces ni enchufado los electrodomésticos que mantienen fuera de la red para evitar averías por picos de tensión a la vuelta de la luz. Llevan«diez días» sufriendo cortes de electricidad «durante horas» en lo más crudo del invierno. Ayer, medio centenar de ellos se plantaron en la oficina de Endesa y en el Ayuntamiento para pedir explicaciones: «Nos tratan como a animales, esto no es humano».

Por la mañana, una veintena de vecinos subió a la entrada del pasillo de la alcaldía y pidió ver al regidor. Dos de ellos tuvieron la oportunidad de hablar con el alcalde, Francisco Cuenca, y los concejales Baldomero Oliver yJemi Sánchez. Mientras, en la plaza, los residentes de La Paz relataban a voces sus problemas. «Tengo tres niños, uno con dos meses, y ha cogido bronquiolitis por tener frío», contó Esperanza, atribuyendo la enfermedad a los cortes «de hasta doce horas». Otra madre, Gracia, contaba que su niña de diez años sufría «falta de higiene y de sueño, porque no puede dormir por el frío y no puede coger el sueño». Así, una retahíla de peticiones a la compañía eléctrica y las instituciones acompañada de todo tipo de ejemplos: niños que no pueden hacer los deberes, mayores que sin luz no se pueden desplazar por la casa, almuerzos que se quedan a medio cocinar, ascuas compartidas entre vecinos...

María, afectada por un cáncer de colon, se apaña con una hornilla de butano y una linterna recargable, dispuesta encima de la mesa para cuando el corte vuelva a sorprender. Su hija, María Victoria, estudia con esa misma linterna, o con el flash del móvil; su nuevo móvil, porque el primero, asegura, se rompió con una subida de tensión: «Las uvas nos las comimos sin luz», cuenta la menor. El padre, Juan Miguel, va más allá: «A veces no me pincho la insulina porque me da miedo hacerlo sin luz».

En un rellano de la calle Pedro de Mena, Ana Mari recuerda que hace unos días se rompió la máquina del oxígeno de su madre, «porque se cortó la luz ocho veces (...) En Endesa me dijeron que fuera a emergencias;este sábado llamé a la policía». Isabel tiene que ir a casa de su madre, que tiene butano, para cocinar. «Llevamos tres meses así», cuenta. Ni las mantas, según su relato, bastan para combatir el frío.

2019: 231 cortes de luz y 5 transformadores quemados La compañía Endesa confirmó ayer que los vecinos de la Zona Norte han sufrido varios apagones en los últimos días. Desde Endesa trasladan que cinco transformadores han ardido entre el día 13 y la mañana de ayer. Dos de ellos muestran signos de haber sido saboteados y hay una investigación en curso. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano», señalan. Atribuyen los fallos al fraude eléctrico para cultivo de marihuana. Las intervenciones en las que la compañía ha detectado fraude masivo en lo que va de año ascienden a 17 en la provincia, de las cuales 5 se han desarrollado en la Zona Norte. Sólo allí ha habido 231 cortes, según datos de la empresa. De acuerdo con sus estadísticas, 1.700 hogares de los 4.000 de la Zona Norte tienen contrato de suministro eléctrico. Aunque la red permitiría ofrecer cinco veces la energía estimada para la zona, 'colapsa' cuando se superan los valores de seguridad, para evitar problemas mayores.

En casa de otra María, esta en la calle Pedro Terreros, los vecinos se juntan para protestar ante los periodistas. La madre de María yRafa, una anciana que acaba de sufrir una caída, está presente mientras cuentan que darle de comer o cambiarle el pañal son desafíos cuando la luz falta: «¿Cómo veo?», se pregunta María. Rafaela –nombre ficticio–, apenas puede moverse de la cama, pero sí confirma junto a su cuidadora que «como este año nunca hemos estado así, el problema son las drogas». En el salón de esta casa, su marido ve la tele con la linterna encima de la mesa.

Los vecinos denuncian que pagan la factura de la luz –algunos llevaron la carta y el recibo de pago a la concentración frente al Ayuntamiento– y lamentan que tengan que sufrir los cortes por culpa de quienes 'se enganchan' para cultivar marihuana. Endesa atribuye a las plantaciones de esta droga en interior –consumen mucha energía y hacen 'saltar' los fusibles en la calle– las averías que constantemente sufren los transformadores y que, según la compañía encargada de la red se traducen en los cortes de luz.

El portavoz de los vecinos que ayer se concentraron en la Plaza delCarmen,Juan Heredia, adelanta que habrá nuevas movilizaciones si la compañía –con la mediación del Ayuntamiento– no pone fin a los cortes de luz, más continuos que nunca, recalcan.

«Es indecente que paguen por su factura pero no tengan luz»

El alcalde, Francisco Cuenca, recibió ayer a dos de los vecinos afectados. «Lo hemos dicho en muchas ocasiones con contundencia y rotundidad:es inaceptable, indecente, que haya vecinos que paguen su factura y sigan sufriendo cortes de luz». El Ayuntamiento ha exigido que se abra un expediente contra la compañía –hace dos semanas se reunió la mesa contra los cortes de luz y se tomó la decisión de iniciarlo–. «Exigimos a la administración autonómica, como tutelante de un servicio básico, que tome medidas, y a Endesa que ponga los medios», prosiguió el alcalde ante los medios, «tendrán que hacer inversión para garantizar el suministro». La concejala de Servicios Sociales, Jemi Sánchez, recibió el pasado día 9 un total de 85 reclamaciones a Endesa por los cortes de la luz en la Zona Norte. No suceden sólo en La Paz: Haza Grande, el Fargue o el Zaidín –al otro lado de la ciudad– también sufren los fallos en el suministro eléctrico. Según señala Sánchez, el Ayuntamiento reclama, entre otras mejoras, la renovación de la red y el soterramiento de las líneas: «Vamos a reiterar las peticiones para que asuman su responsabilidad».