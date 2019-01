Los vecinos de Norte se plantan contra los cortes de luz: «Los niños llevan diez días sin dormir» Los vecinos de Norte han acudido a alcaldía para reclamar soluciones a los cortes de luz. / PEPE MARÍN Se han concentrado en la Plaza del Carmen y han pedido al alcalde una solución urgente Lunes, 21 enero 2019, 12:26

«Tengo tres niños, uno con dos meses, y ha cogido bronquilitis por tener frío». Es el testimonio de Esperanza, una madre de la Zona Norte que este lunes ha acudido a la Plaza del Carmen para reclamar al Ayuntamiento soluciones ante los cortes de luz «de hasta doce horas» que sufren desde hace diez días.

La de esta vecina de la barriada de La Paz es una de las cientos de historias de mantas, estufas de butano y agua calentada en la hornilla en pleno invierno. Gracia tiene una niña pequeña de diez años: «falta de higiene y de sueño, porque no puede dormir por el frío y no puede coger el sueño». Como critica esta madre, que muestra la factura ante IDEAL, la niña «no puede hacer ni sus deberes, seguir un ritmo normal, tener un brasero o un baño caliente».

Macarena gritaba «somos personas humanas» a las puertas del consistorio. Entretanto, una veintena de vecinos subían al despacho del alcalde para pedir ayuda, que medie ante Endesa para que terminen los cortes. «Nos la dan una o dos horas y luego la quitan. Llamamos a Endesa y nos dicen que no tienen incidencias, y así nos pasamos los días y las noches», señalaba Gracia. «Es una cosa que estoy pagando y la quiero, estoy pidiendo nuestros derechos».

En el relato del día a día en la Zona Norte, Esperanza añade las dificultades de vivir en un piso pequeño, de 50 metros en el que no entra la luz: «Vivimos con velas y una estufa de butano, no te puedes dormir para que no es escape el gas. No me niego a pagar la luz, pero esto no es normal. Ahora estoy viviendo con mi hermano (...) no puedo estar en casa porque mis niños son bebés».

Dos de los vecinos han accedido a la alcaldía para transmitir al Ayuntamiento sus quejas.

