Radar roto en la Circunvalación. Ideal

La DGT quiere reinstalar el radar de tramo destrozado antes de Navidad

Apenas tres meses después de que empezara a funcionar, ha sido retirado después de que lo hayan roto

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:50

Casi un año tardó en ponerse en funcionamiento el radar de tramo de la Circunvalación. En agosto empezó a funcionar y hasta septiembre no comenzaron ... a remitirse las primeras sanciones (antes solo se habían enviado cartas de advertencia a los infractores). Pero este nuevo mecanismo de control de velocidad, el único de este tipo que había en las carreteras granadinas, ha tardado poco en desaparecer.

