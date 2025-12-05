Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local en las inmediaciones. IDEAL

Detienen al dueño de un grow shop de Granada por tráfico de drogas

La Policía Local inspeccionó el local y halló más de un kilo de cannabis y hachís

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:12

La Policía Local de Granada ha detenido a un hombre, dueño de un grow shop ubicado en el Centro de Granada, por un presunto delito ... de tráfico de drogas. Tras recibir una queja vecinal por ruido, los agentes inspeccionaron el local y hallaron más de un kilo de cannabis y hachís, tal y como informó el cuerpo en redes sociales.

