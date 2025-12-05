Detienen al dueño de un grow shop de Granada por tráfico de drogas

La Policía Local de Granada ha detenido a un hombre, dueño de un grow shop ubicado en el Centro de Granada, por un presunto delito ... de tráfico de drogas. Tras recibir una queja vecinal por ruido, los agentes inspeccionaron el local y hallaron más de un kilo de cannabis y hachís, tal y como informó el cuerpo en redes sociales.

Ocurrió esta semana, cuando de madrugada la Policía Local recibió una llamada por el elevado volumen de la música dentro de un grow shop -tienda especializada en la venta de CBD y/o productos para el cultivo de cannabis- situado en el Centro de la capital granadina.

Una patrulla se dirigió al negocio, del que ya habían recibido alguna queja vecinal, y comprobaron que un grupo de personas estaba celebrando un encuentro en su interior. Además de las sustancias que legalmente se pueden vender en la tienda, los agentes encontraron una bolsa en el mostrador. Al inspeccionarla, descubrieron cannabis y hachís.

El responsable fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y el local fue precintado de forma preventiva.