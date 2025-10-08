El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra el subinspector acusado de malos tratos hacia su expareja ... y sus hijas. El agente ha defendido su inocencia durante su declaración. Según fuentes judiciales, a la salida de la sesión la Guardia Civil ha detenido al oficial, a raíz de una nueva denuncia por quebrantar presuntamente este fin de semana la orden de alejamiento que le obliga a permanecer a 500 metros de su expareja. El oficial pasará mañana a disposición judicial.

La victíma ha detallado y ratificado los episodios de maltrato ante la jueza, de acuerdo con su defensa dado que el juicio se ha celebrado a puerta cerrada. Además, también han declarado las hijas de la pareja y los testigos presentados por ambas partes. La Fiscalía Provincial pide seis años y diez meses de prisión por maltrato continuado, descubrimiento y revelación de secretos para el agente por presuntamente agredir física y verbalmente a su expareja y sus dos hijas. Además, el individuo supuestamente 'espiaba' con un rastreador GPS a la mujer y extrajo sin consentimiento imágenes y documentos del ordenador y el móvil de la denunciante. La sesión continuará este viernes a las 9.30 horas con las comparecencias de un policía de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer y los forenses de la Unidades de Valoracíón Integral de Violencia de Género.

El caso ha recaído en este órgano judicial después de las diligencias seguidas por el Juzgado de Violencia de Género número 2 de Granada. El escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este medio, relata que el acusado ha ejercido de forma continuada agresiones verbales consistentes en ofensas y admoniciones de todo tipo, tales como «no vales para nada, eres una fulana o te voy a arrancar la cabeza».

Sin embargo, el letrado de la defensa apuntó antes de iniciar la sesión que afrontaban el proceso con tranquilidad y argumentó que «ya se han archivado 18 denuncias, ratificadas por la Audiencia Provincial, de las que dos se ha librado testimonio por denuncia falsa».