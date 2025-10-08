Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Medios de comunicación a las puertas de los juzgados esta mañana. P.G-T.

El subinspector de Granada acusado de maltrato vuelve a ser detenido por quebrantamiento tras el juicio

El agente ha defendido ante la autoridad judicial su inocencia y la sesión se reanudará próximo viernes con las declaraciones periciales

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:36

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra el subinspector acusado de malos tratos hacia su expareja ... y sus hijas. El agente ha defendido su inocencia durante su declaración. Según fuentes judiciales, a la salida de la sesión la Guardia Civil ha detenido al oficial, a raíz de una nueva denuncia por quebrantar presuntamente este fin de semana la orden de alejamiento que le obliga a permanecer a 500 metros de su expareja. El oficial pasará mañana a disposición judicial.

