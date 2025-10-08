Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

La jueza «no ve indicios» contra el subinspector por presunto uso indebido de Viogén

En una providencia, el tribunal rechaza su personación al no estar investigado y no exitir «de momento» pruebas sobre su participación

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:49

Comenta

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha rechazado la personación del subinspector, acusado en otra causa por presuntos malos tratos a su expareja ... y sus hijas, en el caso de supuesto uso indebido del sistema Viogén por parte de varios agentes de la Policía Local. En una providencia, la magistrada que instruye el caso no da lugar a la petición «al no existir de momento indicios de su participación en la presunta comisión de un delito de descubrimiento y de revelación de secretos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  5. 5

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  6. 6 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  7. 7 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  8. 8

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La jueza «no ve indicios» contra el subinspector por presunto uso indebido de Viogén

La jueza «no ve indicios» contra el subinspector por presunto uso indebido de Viogén