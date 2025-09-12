Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después

Dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas

Agencias

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:17

Un hombre de 43 años ha sido detenido como supuesto responsable del atropello fortuito con un turismo que habría causado la muerte este pasado jueves por la noche la muerte de una mujer de 78 años en la localidad granadina de Pinos Puente. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil que han indicado que las diligencias que instruye el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Granada investigan también al conductor por abandono del lugar del accidente.

En un primer momento habría abandonado el sitio donde sucedió el atropello si bien al poco se personó en dependencias de la Guardia Civil de Pinos Puente, han precisado estas mismas fuentes. Según informaba el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 21,00 horas de este pasado jueves.

Varios testigos alertaron al centro de coordinación de que un vehículo había arrollado a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las principales vías del municipio.

En el lugar intervenían, con los efectivos de la Guardia Civil, los de Policía Local y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que certificaron el fallecimiento de la víctima en el centro de salud tras recibir asistencia sanitaria.

