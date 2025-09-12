Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere una mujer de 78 años atropellada en Pinos Puente

El suceso ha tenido lugar en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:37

Una mujer de 78 años ha muerto a última hora de este jueves en la localidad granadina de Pinos Puente, según informa el 112.

El suceso se ha producido sobre las 21.00 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación de un vehículo que arrolló a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las vías principales del municipio.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento de la víctima, una mujer de 78 años de edad, en el centro de salud tras recibir asistencia sanitaria.

